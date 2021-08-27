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الالعاب البارلمبية - روعة التليلي تتوج بذهبية مسابقة دفع الجلة (اف 41)

Publié le Vendredi 27 Août 2021 - 08:35قراءة: 0 د, 37 ث
وات - توجت التونسية روعة التليلي بالميدالية الذهبية لمسابقة دفع الجلة (اف 41) في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة ضمن دورة الالعاب البارلمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وحققت روعة التليلي رقما قياسيا عالميا جديدا برمية قدرها 10م فاصل 55 متقدمة على الكولومبية مايرلي بويتراغو اريزا صاحب الميدالية الفضية (9م فاصل 94، رقم قاري جديد) في حين احرزت الارجنتينية انتونيلا رويز دياز الميدالية البرونزية (9م فاصل 50، رقم شخصي جديد).
وتحصلت التونسية سمر بن كعلاب من جهتها على المركز الرابع برقم قدره 9م فاصل 18 (رقم شخصي جديد).

ورفعت روعة التليلي رصيدها الى خمس ميداليات ذهبية في الالعاب البارلمبية في مسابقتي دفع الجلة ورمي القرص بعد حصولها على ذهبية في دورة بيكين 2008 وذهبية في دورة لندن 2012 وذهبيتين في دورة ريو دي جانيرو 2016.

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