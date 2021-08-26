قبلي: بلدية الفوار تنطلق في انجاز عدة تدخلات للنظافة بالمؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية

وات - انطلقت بلدية الفوار في انجاز عدد من التدخلات بمختلف المؤسسات التربوية بالمنطقة استعدادا للعودة المدرسية للموسم الدراسي 2021 – 2022 وذلك بهدف تامين افضل الظروف الصحية والبيئية للتلاميذ الذين سيؤمون هذه المؤسسات انطلاقا من يوم 15 سبتمبر المقبل



واوضح رئيس بلدية الفوار محمد بن علي، اليوم الخميس ل(وات)، ان التدخلات شملت بالاساس انجاز حملات للنظافة بكافة المؤسسات التربوية تم خلالها مداواة واقتلاع الاعشاب الطفيلية بساحات ومحيط المدارس والمعاهد، علاوة على رفع انقاض البناء ببعض المؤسسات وتسوية وتبليط ساحات عدد من المدارس الابتدائية



واضاف ان هذه التدخلات ستشمل ايضا الشروع في دهن جدران اغلب المؤسسات التربوية بالتعاون مع المؤسسات البترولية المنتصبة بالجهة في اطار برنامج المسؤولية المجتمعية



يشار الى ان هذه التدخلات انطلقت من المعهد الثانوي بمعتمدية الفوار عبر انجاز حملة للمداواة والنظافة، ثم تواصلت بالمدرسة الابتدائية "الهدى" اين تم انجاز حملة لمداواة عشبة "القصيبة" التي نبتت بساحة المدرسة، ليتم اثرها انجاز تدخلات لرفع انقاض البناء بالمدرسة الابتدائية الكبرى والمدرسة الابتدائية الشمالية، علاوة على انجاز حملة للنظافة بالمدرسة الابتدائية بعمادة الصابرية الشرقية، وحملة لمداواة الاعشاب الطفيلية بالمدرسة الاعدادية بمنطقة غيدمة



