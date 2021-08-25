Babnet Babnet  Om Kalthoum - الحب كلّو  

ولاية بن عروس تتصدّر قائمة أعلى نسبة في سلّم تطعيم المسجّلين في منظومة التلقيح

Publié le Mercredi 25 Août 2021 - 17:03قراءة: 0 د, 45 ث
وات - تتصدّر ولاية بن عروس ، أعلى نسبة في سلّم تطعيم المسجّلين في منظومة التلقيح على مستوى الجمهورية ، حيث فاقت نسبة الذين قاموا بعملية التلقيح 96 بالمائة من العدد الإجمالي للمسجلين في الولاية .

ووفق ما أفاد به (وات) ، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالجهة الدكتور فتحي اللطيف فقد بلغ اجمالي عدد المسجّلين إلى حدود أمس الثلاثاء في منظومة " افاكس" ، على مستوى الجهة 392683 شخصا ، تلقى منهم 366856 شخص تطعيمهم ضد فيروس كورونا سواء باستكمال الجرعتين والذين هم في حدود الـ 163 الفا ، او الذين تلقوا الجرعة الواحدة والذين هم في حدود 280 الفا .
ومن المنتظر وفق هذه الإحصائيات ، أن تستكمل مختلف المراكز الجهوية للتلقيح بالجهة باقي المسجّلين والذين هم في حدود 25 ألف شخص في غضون الأيام القليلة القادمة ، ليبقى الجهد اليومي مرتبطا أكثر بالمدعوين لتلقي الجرعة الثانية ما لم تحدث طفرة في تسجيل المتخلّفين عن تلقي هذه الجرعات .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231297



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 25 أوت 2021 | 16 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:31 18:59 16:03 12:28 05:45 04:12
Babnet
32°
Babnet36°Babnet% 55:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2634°-2633°-2436°-2633°-25
  • Avoirs en devises
    19811,7

  • (25 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29036 DT        1$ =2,80179 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 aout)   1030,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة