ولاية بن عروس تتصدّر قائمة أعلى نسبة في سلّم تطعيم المسجّلين في منظومة التلقيح

وات - تتصدّر ولاية بن عروس ، أعلى نسبة في سلّم تطعيم المسجّلين في منظومة التلقيح على مستوى الجمهورية ، حيث فاقت نسبة الذين قاموا بعملية التلقيح 96 بالمائة من العدد الإجمالي للمسجلين في الولاية .



ووفق ما أفاد به (وات) ، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالجهة الدكتور فتحي اللطيف فقد بلغ اجمالي عدد المسجّلين إلى حدود أمس الثلاثاء في منظومة " افاكس" ، على مستوى الجهة 392683 شخصا ، تلقى منهم 366856 شخص تطعيمهم ضد فيروس كورونا سواء باستكمال الجرعتين والذين هم في حدود الـ 163 الفا ، او الذين تلقوا الجرعة الواحدة والذين هم في حدود 280 الفا .

ومن المنتظر وفق هذه الإحصائيات ، أن تستكمل مختلف المراكز الجهوية للتلقيح بالجهة باقي المسجّلين والذين هم في حدود 25 ألف شخص في غضون الأيام القليلة القادمة ، ليبقى الجهد اليومي مرتبطا أكثر بالمدعوين لتلقي الجرعة الثانية ما لم تحدث طفرة في تسجيل المتخلّفين عن تلقي هذه الجرعات .



