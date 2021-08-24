التعاون في المجال الأمني والقضائي، ابرز محاور اتصال هاتفي لوزير الخارجية بنظيره اليوناني

مثل تعزيز التعاون في المجال الأمني والقضائي، ومزيد دعم علاقات الصداقة والتعاون التونسية اليونانية والإرتقاء بها، أبرز محاور اتصال هاتفي أجراه، اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع نظيره اليوناني، "نيكوس دندياس".وثمّن الجرندي، بالمناسبة، دعم اليونان لتونس ثنائيا وداخل مؤسسات الإتحاد الأوروبي لمجابهة التحديات التي تعترضها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.وأكد الأهمية التي توليها تونس للإستحقاقات التي تنتظر البلدين في الفترة المقبلة، بما من شأنه إعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون القائمة وجعلها مواكبة للتحولات الحاصلة لفترة ما بعد الكوفيد ـ19، وما تتطلبه من تضامن دولي واسع من أجل تحقيق الإنتعاش الإقتصادي وتطويق تداعيات هذه الجائحة على الدول الأاكثر تضررا.ومن جانبه، عبّر "نيكوس دندياس" عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات، معربا عن تضامن بلاده مع تونس في مواجهة الظرف الصحي الناتج عن جائحة الكورونا.كما أكد عزم اليونان إرسال مساعدات طبية مختلفة لتونس في قادم الأيام لتعزيز جهودها في هذا الخصوص، وتجسيدا لما يجمع البلدين والشعبين الصديقين من قيم إنسانية مشتركة.وتبادل الوزيران خلال الإتصال الهاتفي وجهات النظر بخصوص جملة من الملفات الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك، وأكدا الحرص على تعزيز التشاور والتنسيق في شأنها، ولاسيما على الصعيد متعدد الأطراف في إطار عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021.