الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 24 أوت

وات -



سيدي بوزيد: تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة مقابل 328 حالة شفاء بسيدي بوزيد



تم اليوم الثلاثاء بولاية سيدي بوزيد، تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و4 حالات وفاة و328 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 25248 حالة منها 23703 حالة شفاء و766 حالة وفاة، حسب ما أفاد به كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي (وات).



وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات سوق الجديد (4 حالات) وجلمة (حالة واحدة) ومنزل بوزيان (حالتين) والمزونة (38 حالة) والرقاب (24 حالة) والمكناسي (30 حالة) وسيدي بوزيد الشرقية (19 حالة) وسيدي بوزيد الغربية (62 حالة) والسبالة (24 حالة) وبن عون (18 حالة) وأولاد حفوز (10 حالات).



كما تم اليوم رفع 500 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي إجريت بولاية سيدي بوزيد منذ انتشار فيروس "كورونا" 74521 اختبارا.







مدنين: تسجيل 5 وفايات و105 اصابات محلية جديدة بفيروس "كورونا"



سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، 5 وفايات جديدة بسبب الاصابة بفيروس "كورونا" و105 اصابات محلية جديدة ارتفع على اثرها اجمالي الوفايات الى 1007 حالات والعدد الجملي للاصابات الى 29560 اصابة فيما تطورت حالات الشفاء الى 27191 حالة شفاء، وفق معطيات للادارة الجهوية للصحة.



واعتبر المدير الجهوي للصحة جمال الدين حمدي ان الوضع الوبائي في "استقرار حذر" وان الفترة لا تزال "حرجة" وسط تخوفات من خطورة عودة الانتشار بقوة لفيروس "كورونا" في ظل تواصل المناسبات والتجمعات العائلية وفي الاسواق والفضاءات العامة دون اي احترام للبروتوكل الصحي وكل شروط الوقاية الفردية، واشار الى تسجيل ما بين 150 و200 حالة مؤكدة يوميا واعداد من الوفايات.



واشار الى انفراج في المستشفيات بالجهة بتراجع الحالات الاستشفائية من مصابي فيروس "كورونا" باستثناء جزيرة جربة التي لا تزال نسبة الاشغال فيها 100 بالمائة، واشار الى وجود حالات خطيرة من كبار السن الذين لم يتلقوا جرعات التلقيح ضد الفيروس، وهو ما يجعل الاقبال على التلقيح ضرورة لحماية الارواح من فتك الفيروس، وفق تعبيره .



وتوزعت الاصابات الجديدة بين المعتمديات بعدد 29 اصابة بحومة السوق و23 اصابة بمدنين الشمالية و22 اصابة بميدون و11 اصابة باجيم و6 اصابات بكل من مدنين الجنوبية وبني خداش و4 اصابات بجرجيس واصابتين اثنين بكل من بن قردان وسيدي مخلوف.



