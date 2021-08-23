وزير الخارجية ونظيره الجزائري يبحثان أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك

عقد وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين، عثمان الجرندي، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، جلسة عمل مع نظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، الذي يؤدي زيارة إلى تونس كمبعوث خاص إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، من قبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبّون.
وذكرت الخارجية في بلاغ لها أن الجرندي ولعمامرة، نوّها خلال اللقاء "بالطّابع الإستراتيجيّ للعلاقات بين البلديْن الشّقيقيْن، وأكدا على الحرص المشترك على الارتقاء بها إلى أرفع المراتب".
كما أشادا بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين والذي تجلّى بالخصوص في الاتصالات المتبادلة بين رئيسي البلدين.
وتطرق الجرندي ونظيره الجزائري خلال جلسة العمل إلى "أهمّ القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في أفق الاستحقاقات المنتظرة، ولاسيّما الاجتماع التشاوري لدول جوار ليبيا، الذي ستحتضنه الجزائر يومي 30 و31 أوت 2021، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي سيلتئم يوم 9 سبتمبر القادم بالقاهرة، واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل في وقت سابق اليوم الإثنين، الوزير لعمامرة الذي سلمه رسالة خطية من نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون.
وتعد هذه الزيارة الثالثة للوزير لعمامرة الى تونس منذ 25 جويلية 2021 أي منذ إعلان الرئيس عن إعفاء رئيس الحكومة بن مهامه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب.
وذكرت الخارجية في بلاغ لها أن الجرندي ولعمامرة، نوّها خلال اللقاء "بالطّابع الإستراتيجيّ للعلاقات بين البلديْن الشّقيقيْن، وأكدا على الحرص المشترك على الارتقاء بها إلى أرفع المراتب".
كما أشادا بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين والذي تجلّى بالخصوص في الاتصالات المتبادلة بين رئيسي البلدين.
وتطرق الجرندي ونظيره الجزائري خلال جلسة العمل إلى "أهمّ القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في أفق الاستحقاقات المنتظرة، ولاسيّما الاجتماع التشاوري لدول جوار ليبيا، الذي ستحتضنه الجزائر يومي 30 و31 أوت 2021، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي سيلتئم يوم 9 سبتمبر القادم بالقاهرة، واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل في وقت سابق اليوم الإثنين، الوزير لعمامرة الذي سلمه رسالة خطية من نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون.
وتعد هذه الزيارة الثالثة للوزير لعمامرة الى تونس منذ 25 جويلية 2021 أي منذ إعلان الرئيس عن إعفاء رئيس الحكومة بن مهامه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب.
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