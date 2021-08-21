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نزول امطار بلغت 20 مليمترا بولاية القصرين خلال 24 ساعة الماضية - المعهد الوطني للرصد الجوي -

Publié le Samedi 21 Août 2021 - 10:05قراءة: 0 د, 32 ث
وات - سجلت ولاية القصرين خلال 24 ساعة الماضية نزول امطار بلغت 20 مليمترا ونزلت كميات اقل بولاية سيدي بوزيد بلغت 7 مليمترات

وشهدت ولاية القيروان نزول أمطار بلغت 8 مليمترات بمنزل المهيري و6 بالحاحب و5 بالشبيكة و3 بنصر الله و3 بالقيروان المدينة و3 بالشراردة وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي صباح السبت.

وبلغت كميات الامطار المسجلة على مستوى ولاية المهدية ، من جانبها، 6 مليمترات بمنطقة السواسي و3 بالجم و ملميتر واحد بمنطقة اولاد الشامخ.

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي استقرار درجات الحرارة نسبيا ، السبت، لتترواح القصوى منها بين 32 و37 درجة بالشمال والسواحل الشرقية وبين 37 و43 درجة ببقيّة المناطق مع هبوب الشهيلي.



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