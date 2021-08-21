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افروباسكيت 2021 - المنتخب التونسي يختتم تحضيراته بفوز ودي على منتخب جنوب السودان 80-76

Publié le Samedi 21 Août 2021 - 08:47قراءة: 0 د, 34 ث
اختتم المنتخب التونسي لكرة السلة تحضيراته لبطولة الافروباسكيت المقررة بالعاصمة الرواندية كيغالي من 24 اوت الجاري الى 5 سبتمبر المقبل بانتصار ودي على منتخب جنوب السودان 80-76 في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة بكيغالي.

وكان الخماسي التونسي فاز وديا في اطار استعداداته لهذه البطولة الافريقية على منتخب كوت ديفوار في مناسبتين 62-47 و78-67 وعلى منتخب الكونغو الديمقراطية 90-55.
يذكر ان المنتخب التونسي حامل اللقب سيخوض الدور الاول للافروباسكيت ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات افريقيا الوسطى ومصر وغينيا.
وتضم المجموعة الاولى منتخبات رواندا وانغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والراس الاخضر في حين تتركب المجموعة الثالثة من منتخبات كوت ديفوار وكينيا ومالي ونيجيريا. امام المجموعة الرابعة فتتالف من منتخبات الكاميرون والسنغال وجنوب السودان واوغندا.


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