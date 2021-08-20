مستقبل سليمان ينتدب المدافع حمزة المبروك لمدة موسمين

اعلن مستقبل سليمان، اليوم الجمعة، عن انتدابه للمدافع السابق لنادي حمام الانف حمزة المبروك، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين.



وكان مستقبل سليمان عزز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالمهاجم الايفواري باكاري سوماري والمدافع فراس غومة والمهاجم حازم مبارك ومتوسط الميدان الدفاعي عبد الرحمان الكار بالاضافة تجديد عقد الحارس رامي الجريدي الى غاية جوان 2022 وتمديد عقد يوسف المسراطي لموسم اخر.



يذكر ان مستقبل سليمان انهى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لموسم 2020-2021 في المركز الرابع.







