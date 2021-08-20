الإعلان عن الحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2021-2022

اعلن مجلس القضاء العدلي، مساء اليوم الجمعة عن الحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2021-2022 وهي كالتالي:



الرتبة الثالثة:



بداية من 01 مارس2021



محي الدين المهذبي، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالقصرين،



بداية من 01 أفريل 2021



فوزي العلويني، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بصفاقس،



عبد الرحمان بوراس، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقابس،



بداية من 19 أفريل 2021



أنيس بوكثير، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة،



بداية من 16 سبتمبر 2021



منى المهذبي، القاضي من الرتبة الثانية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، رئيس فريق عمل بالمركز المذكور،



منيرة الغزواني، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية بتونس، وكيل رئيس المحكمة العقارية (فرع بنزرت)،



حاتم الزغلامي، وكيل رئيس محكمة ناحية تونس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس،



نعمان المشالي، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسليانة، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس،



أيمن شطيبة، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس،



عبد القادر بوليلة، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس،



ريم بن شهيدة، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



رمزي قريرة، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بباجة، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



مكرم حسونة، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



درة الكافي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



أمية الشريف، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



حاتم بوملوكة، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



ريم الزريبي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



نسرين بوخريص، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



أنيسة النفزي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي الأسرة المحكمة الابتدائية بتونس،



آسيا الدريسي، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس،



أنس المرعوي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس،



محمد الناصر البرقاوي، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بالقيروان، وكيل رئيس محكمة ناحية تونس،



سامي الصمادحي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس2،



إسمهان دلاعي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس 2،



هادية الحمزاوي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس 2،



عبد المجيد بنموسى، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية ببن عروس،



نورة الدلاعي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



وائل العرفاوي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



نبيل بن هذيلي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيةبتونس 2 ، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



أنيس العماري، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بزغوان، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



سهام السليتي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بأريانة،



منال الزعيبي، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



سميحة الجميلي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بأريانة،



أميرة العرعوري، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بأريانة،



فتحي السماتي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2 ، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة،



علياء الغربي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بمنوبة،



رانية عمار، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،



صابر يحياوي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،



إيناس خوجة، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،



كوثر الخليفي، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بنابل،



محمد أنيس معتوق، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل،



هادية الليالي، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بزغوان،



عائدة المزوغي، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بزغوان،



وداد بومعيزة، قاضي الأطفال المحكمة الابتدائية بقرمبالية، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،



لبنى خميسي، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، وكيل رئيس المحكمة المذكورة،



عياض الشواشي، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بنابل، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،



أنس دبش، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،



نعيمة قزميل، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي الأسرة بالمحكمة المذكورة،



نوال الرياحي، المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



الشاذلي شنوف، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بباجة، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،



رمزي المطوسي، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بباجة،



منا الجريدي، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضي الأسرة بالمحكمة المذكورة،



سارة باللطيف، قاضي ناحية الدهماني، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف،



أميرة الجمالي، قاضي ناحية الكاف، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسليانة،



فاتن خلايفية، قاضي ناحية غار الدماء، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بجندوبة،



سناء الزغدودي، قاضي ناحية طبرقة، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بجندوبة،



معز اليوسفي، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بسوسة، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،



فوزية الخميلي، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة،



سمية الشمسي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة،



منال كحلون، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي الأسرة بالمحكمة المذكورة،



بسام الصالحي، قاضي ناحية النفيضة، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بسوسة،



رشدي بن رمضان، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 2،



عبد المجيد صميدة، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،



صباح بلهادي، المستشار بمحكمة الاستئناف بسوسة، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة 2،



فاطمة المتهمم، قاضي ناحية سوسة، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،



نجاح الحمدي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، وكيل رئيس المحكمة المذكورة،



بدر الدين بوغطاس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتوزر، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بالمهدية،



مروان خليفة، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة المذكورة،



وسام جراية، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقابس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس،



أمين بوجلبان، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي الأسرة بالمحكمة المذكورة،



مراد القاسمي، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقبلي، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس 2،



جلال الغيلوفي، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بقبلي، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقابس،



سلوى رماضنية، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضي أسرة بالمحكمة الابتدائية بقبلي،



بلقاسم هلالي، قاضي ناحية مدنين، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقبلي،



عبد القادر العقيلي، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بقفصة، قاضي الأطفال بالمحكمة المذكورة،



سهام اليوسفي، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضي الأسرة بالمحكمة المذكورة،



مفيدة الشايب، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتوزر،



جابر الغنيمي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



يوسف التنفوس، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي الأطفال بالمحكمة المذكورة،



منصور شلندي، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة المذكورة،



ألفة العكاري، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضي الأسرة بالمحكمة المذكورة،



ياسين عمار، القاضي الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية، قاضيا من الرتبة الثانية بالمركز المذكور،



عزة الشواشي، القاضي الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية، قاضيا من الرتبة الثانية بالمركز المذكور،



سناء البوغالمي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة المذكورة،



هدى جعوان، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة المذكورة،



غسان الطويل، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة المذكورة،



مراد الجميلي قاضي مقرر بالمحكمة العقارية (فرع سليانة) ، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)،



عزيزة الجندوبي، المستشار بمحكمة الاستئناف بباجة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



أمينة الماجري، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



وفاء الورتتاني، قاضي ناحية الوردية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



شيراز الوسلاتي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



وسيم بوعتور، قاضي ناحية منوبة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



أميرة العمري، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



ربيعة بوقربة، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



عزيزة الفايدي، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



وسام بن عمار، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



عربية البوسالمي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



درصاف الطاجيني، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



إيمان العبيدي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



بسام التقازي، قاضي ناحية حي التضامن، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،



خميس الدربالي، قاضي ناحية تونس، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،



جلال الهمامي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،



معز الغريبي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،



حنان عمر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،



بية القيزاني، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بتونس، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة،



محمد منصور، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



راية بن جماعة، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



عصام الورتتاني، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



وردة الشابي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل،



هالة غني، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بنابل، مستشارا بمحكمة الاستئناف بنابل،



مريم الصيد، قاضي ناحية سوسة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بنابل،



هند خالد، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بنابل،



محمد بن المختار اللجمي، قاضي ناحية الحمامات، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل،



نعيمة الحمراني، قاضي ناحية نابل، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل،



عفاف الطبجي، قاضي ناحية تونس، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،



سماح المعلاوي، قاضي ناحية منزل بورقيبة، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت،



محمد منعم الوسلاتي، وكيل رئيس المحكمة العقارية (فرع بنزرت)، مستشارا بمحكمة الاستئناف ببنزرت،



رمزي نويصر، المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



إلياس الميلادي، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بباجة،



أحلام مخلوف، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بجندوبة،



ملاك الورتاني، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مستشارا بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسليانة،



نادية الجلاصي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالقصرين، (مصلحة عمل)،



مكرم الهمادي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة،



درصاف بوويدة، قاضي ناحية المنستير، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



حاتم رمضاني، قاضي ناحية حفوز، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



عماد ضو، قاضي ناحية المكنين، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،



محمد الفندري، قاضي ناحية جبنيانة، مستشار دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس،



محمد الشيحاوي، قاضي ناحية صفاقس 2، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



محمد حلمي الميساوي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة، (مصلحة عمل)،



أحلام قوبعة، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، (مصلحة عمل)،



نادية الرويس، قاضي ناحية تالة، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



بداية من 01 أكتوبر2021



سناء بحرون، القاضي من الرتبة الثانية، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



بداية من 01 سبتمبر 2021



جيهان حميد، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



الرتبة الثانية



بداية من 01 مارس 2021



محي الدين المهذبي، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالقصرين،



بداية من 01 أفريل 2021



فوزي العلويني، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بصفاقس،



عبد الرحمان بوراس، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقابس،



بداية من 19 أفريل 2021



أنيس بوكثير، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة،



بداية من 16 سبتمبر 2021



منى المهذبي، القاضي من الرتبة الثانية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، رئيس فريق عمل بالمركز المذكور،



منيرة الغزواني، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية بتونس، وكيل رئيس المحكمة العقارية (فرع بنزرت)،



حاتم الزغلامي، وكيل رئيس محكمة ناحية تونس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس،



نعمان المشالي، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسليانة، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس،



أيمن شطيبة، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس،



عبد القادر بوليلة، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس،



ريم بن شهيدة، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



رمزي قريرة، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بباجة، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



مكرم حسونة، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



درة الكافي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



أمية الشريف، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



حاتم بوملوكة، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



ريم الزريبي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



نسرين بوخريص، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



أنيسة النفزي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي الأسرة المحكمة الابتدائية بتونس،



آسيا الدريسي، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس،



أنس المرعوي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس،



محمد الناصر البرقاوي، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بالقيروان، وكيل رئيس محكمة ناحية تونس،



سامي الصمادحي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس2،



إسمهان دلاعي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس 2،



هادية الحمزاوي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس 2،



عبد المجيد بنموسى، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية ببن عروس،



نورة الدلاعي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



وائل العرفاوي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



نبيل بن هذيلي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيةبتونس 2 ، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



أنيس العماري، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بزغوان، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



سهام السليتي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بأريانة،



منال الزعيبي، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



سميحة الجميلي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بأريانة،



أميرة العرعوري، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بأريانة،



فتحي السماتي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2 ، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة،



علياء الغربي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بمنوبة،



رانية عمار، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،



صابر يحياوي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،



إيناس خوجة، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،



كوثر الخليفي، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بنابل،



محمد أنيس معتوق، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل،



هادية الليالي، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بزغوان،



عائدة المزوغي، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بزغوان،



وداد بومعيزة، قاضي الأطفال المحكمة الابتدائية بقرمبالية، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،



لبنى خميسي، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، وكيل رئيس المحكمة المذكورة،



عياض الشواشي، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بنابل، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،



أنس دبش، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،



نعيمة قزميل، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي الأسرة بالمحكمة المذكورة،



نوال الرياحي، المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



الشاذلي شنوف، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بباجة، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،



رمزي المطوسي، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بباجة،



منا الجريدي، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضي الأسرة بالمحكمة المذكورة،



سارة باللطيف، قاضي ناحية الدهماني، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف،



أميرة الجمالي، قاضي ناحية الكاف، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسليانة،



فاتن خلايفية، قاضي ناحية غار الدماء، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بجندوبة،



سناء الزغدودي، قاضي ناحية طبرقة، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بجندوبة،



معز اليوسفي، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بسوسة، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،



فوزية الخميلي، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة،



سمية الشمسي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة،



منال كحلون، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي الأسرة بالمحكمة المذكورة،



بسام الصالحي، قاضي ناحية النفيضة، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بسوسة،



رشدي بن رمضان، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 2،



عبد المجيد صميدة، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،



صباح بلهادي، المستشار بمحكمة الاستئناف بسوسة، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة 2،



فاطمة المتهمم، قاضي ناحية سوسة، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،



نجاح الحمدي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، وكيل رئيس المحكمة المذكورة،



بدر الدين بوغطاس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتوزر، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بالمهدية،



مروان خليفة، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة المذكورة،



وسام جراية، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقابس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس،



أمين بوجلبان، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي الأسرة بالمحكمة المذكورة،



مراد القاسمي، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقبلي، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس 2،



جلال الغيلوفي، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بقبلي، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقابس،



سلوى رماضنية، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضي أسرة بالمحكمة الابتدائية بقبلي،



بلقاسم هلالي، قاضي ناحية مدنين، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقبلي،



عبد القادر العقيلي، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بقفصة، قاضي الأطفال بالمحكمة المذكورة،



سهام اليوسفي، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضي الأسرة بالمحكمة المذكورة،



مفيدة الشايب، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتوزر،



جابر الغنيمي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



يوسف التنفوس، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي الأطفال بالمحكمة المذكورة،



منصور شلندي، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة المذكورة،



ألفة العكاري، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضي الأسرة بالمحكمة المذكورة،



ياسين عمار، القاضي الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية، قاضيا من الرتبة الثانية بالمركز المذكور،



عزة الشواشي، القاضي الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية، قاضيا من الرتبة الثانية بالمركز المذكور،



سناء البوغالمي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة المذكورة،



هدى جعوان، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة المذكورة،



غسان الطويل، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة المذكورة،



مراد الجميلي قاضي مقرر بالمحكمة العقارية (فرع سليانة) ، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)،



عزيزة الجندوبي، المستشار بمحكمة الاستئناف بباجة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



أمينة الماجري، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



وفاء الورتتاني، قاضي ناحية الوردية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



شيراز الوسلاتي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



وسيم بوعتور، قاضي ناحية منوبة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



أميرة العمري، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



ربيعة بوقربة، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



عزيزة الفايدي، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



وسام بن عمار، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



عربية البوسالمي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



درصاف الطاجيني، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



إيمان العبيدي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



بسام التقازي، قاضي ناحية حي التضامن، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،



خميس الدربالي، قاضي ناحية تونس، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،



جلال الهمامي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،



معز الغريبي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،



حنان عمر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،



بية القيزاني، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بتونس، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة،



محمد منصور، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



راية بن جماعة، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



عصام الورتتاني، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



وردة الشابي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل،



هالة غني، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بنابل، مستشارا بمحكمة الاستئناف بنابل،



مريم الصيد، قاضي ناحية سوسة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بنابل،



هند خالد، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بنابل،



محمد بن المختار اللجمي، قاضي ناحية الحمامات، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل،



نعيمة الحمراني، قاضي ناحية نابل، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل،



عفاف الطبجي، قاضي ناحية تونس، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،



سماح المعلاوي، قاضي ناحية منزل بورقيبة، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت،



محمد منعم الوسلاتي، وكيل رئيس المحكمة العقارية (فرع بنزرت)، مستشارا بمحكمة الاستئناف ببنزرت،



رمزي نويصر، المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



إلياس الميلادي، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بباجة،



أحلام مخلوف، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بجندوبة،



ملاك الورتاني، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مستشارا بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسليانة،



نادية الجلاصي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالقصرين، (مصلحة عمل)،



مكرم الهمادي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة،



درصاف بوويدة، قاضي ناحية المنستير، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



حاتم رمضاني، قاضي ناحية حفوز، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



عماد ضو، قاضي ناحية المكنين، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،



محمد الفندري، قاضي ناحية جبنيانة، مستشار دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس،



محمد الشيحاوي، قاضي ناحية صفاقس 2، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



محمد حلمي الميساوي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة، (مصلحة عمل)،



أحلام قوبعة، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، (مصلحة عمل)،



نادية الرويس، قاضي ناحية تالة، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



بداية من 01 أكتوبر2021



سناء بحرون، القاضي من الرتبة الثانية، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس،



بداية من 01 سبتمبر 2021



جيهان حميد، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،



الرتبة الأولى



بداية من 01 أفريل 2021



رمزي بنور، القاضي من الرتبة الأولى، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،



بداية من 16 سبتمبر 2021



هاجر بوبكر، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية،



وفاء الدبابي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية،



مريم الربيعي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية،



زينة بن سعد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية،



عبد الرحمان الدريدي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة العقارية بتونس،



سمية الحكيري، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،



هاجر البديري، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع الكاف)، قاضيا مقررا بالمحكمة العقارية بتونس،



مريم بالعربي، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،



مهدي علمية، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالفرع المذكور،



أيمن كريم، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع المنستير)، قاضيا مقررا بالفرع المذكور،



وفاء مزيد، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)، قاضيا مقررا بالفرع المذكور،



أيمن نصير، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قفصة)، قاضيا مقررا بالفرع المذكور،



فرح عجرود، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قابس)، قاضيا مقررا بالفرع المذكور،



محمد علي خنشولي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قبلي)، قاضيا مقررا بالفرع المذكور،



نادية شبوح، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل)، قاضيا مقررا بالفرع المذكور،



هالة البراني، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع تطاوين)، قاضيا مقررا بالفرع المذكور،



سهيل الكرايدي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع نابل)، قاضيا مقررا بالمحكمة العقارية بتونس،



حمزة خميلة، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بتونس، قاضي السجل العقاري بالمحكمة المذكورة،



ألفة بلعيد، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)، قاضي السجل العقاري بالفرع المذكور،



نجيب الشريدي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع سوسة)، قاضي السجل العقاري بالفرع المذكور،



ريم محمد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،



محمد علي بن مالك، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بباجة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس،



أيمن الرحالي، قاضي ناحية مجاز الباب، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس،



فاتن بن صالح، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس،



فاروق القرمازي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس،



أيمن عبد الدائم، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،



نسرين الفرشيشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس2، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بتونس،



فرح الشريف، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،



حنان العوادي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية تونس،



فائزة الرابحي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية تونس،



سمية المحيرصي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية تونس،



ثريا فيالة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية قرطاج،



هيام المرابطي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،



عائدة الطرابلسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،



حاتم الأخضر، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بتونس2،



إيناس الزريبي الطرابلسي، القاضي الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية، قاضي ناحية تونس 2 الزهور،



وفاء التريكي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية الوردية



نعيم الوشتاتي، قاضي ناحية بوسالم، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس،



صابر الفازعي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،



إيمان البنوري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية بن عروس،



فاطمة بوقطاية، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بأريانة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،



عبد الستار الحرزي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بباجة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة،



ماجدة بوقطفة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،



نائلة بالعوايد، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



عواطف السعفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية أريانة،



إيمان المزهودي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي ناحية حي التضامن،



زياد المثلوثي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة،



رانيا مباركي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة،



كوثر بنت عبد الحفيظ السعدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة،



ماجدة الزغدودي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،



رتيبة بن عبد الله، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



دنيا الطرابلسي، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي ناحية منوبة،



صفاء مخلوفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بنابل،



صابر المهذبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة،



محمد العياضي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل،



سناء بنرحومة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل،



دليلة العلوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل،



محمد شاش، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضي ناحية نابل،



أحمد العبيدي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قفصة)، قاضي ناحية الفحص،



صفا الجلاصي، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة،



عائدة العربي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،



سماح مسعود، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي السجلات بالمحكمة المذكورة،



منيرة العرعوري، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي ناحية الحمامات،



ياسين مثلوثي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضي ناحية منزل تميم،



فاتن الدبوسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت (مصلحة عمل)،



فتحي بعيوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت،



شوقي فندولي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت،



أنيسة الدريدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي ناحية منزل بورقيبة،



محمد أمين الوافي، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بباجة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،



رحاب نبيبة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بباجة (مصلحة عمل)،



عفاف بالطيب، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بباجة (مصلحة عمل)،



فاطمة البحري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بباجة (مصلحة عمل)،



عفاف النفزاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي ناحية مجاز الباب، (مصلحة عمل)،



يسري الهوامي، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،



هادية الوسلاتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،



حمزة الخليفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالكاف،



نور الدين الجوادي، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضي ناحية الكاف،



أحلام الهمامي، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضي ناحية الدهماني،



رحمة سلامة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،



بلقاسم رمضاني، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،



نعيم المانسي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسليانة، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة،



إنصاف العيادي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة،



علاء الدين العوادي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،



بدر التمام العمري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،



حنان الماجري، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي ناحية بوسالم،



خالد الغزواني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضي ناحية غار الدماء،



لبنى بن سعيد، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضي ناحية طبرقة،



محمد علي خليفة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي ضمان اجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين (مصلحة عمل)،



عبد الحكيم العبيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين (مصلحة عمل)،



سندة بن شعبان، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي ناحية تالة،



نزار عصيدي، قاضي ناحية المكنين، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة،



سيرين زروق، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي ناحية سوسة،



حنان المجبري، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي ناحية سوسة،



إقبال الحلاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي ناحية سوسة،



سامية عوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضي ناحية مساكن،



أنس ميموني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،



نجوى البوغانمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضي ناحية النفيضة،



راوية الحميدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي ناحية حفوز،



عبد الناصر الهلايلي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)، قاضي ناحية الوسلاتية،



حمزة محجوب، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير،



سعاد الجويلي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،



لبنى السعيدي، قاضي ناحية سوسة، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



علاء الدين الحامدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي ناحية المنستير،



ويسام نصر، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي ناحية جمال،



يسين الهاني، قاضي السجل العقاري بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية،



أسماء فرحات، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،



سناء عمر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،



عفاف ابن عبد الله، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،



رفيق بوخامة، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس،



محمود الشريف، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس،



سرين المظفر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،



أيمن بهلول، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقابس، قاضي ناحية جبنيانة،



هاجر قصارة، قاضي ناحية قابس، قاضي ناحية ساقية الزيت،



نعيمة بن لطيف، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،



كريم البحري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس2،



عزة جبنوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،



إيمان الدريدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي ناحية صفاقس2،



أمير الغطاسي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقابس، (مصلحة عمل)،



عبد الرؤوف العدوني، قاضي ناحية قبلي، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقابس،



عادل بالي، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بقابس،



زينب شلبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بقابس،



نداء هرابي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،



نورشان مخلوف، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس2، قاضي ناحية قابس،



المهدي قياس، قاضي ناحية الوسلاتية، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقبلي،



إيمان بالصغير، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بقبلي،



ماهر البحري، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضي ناحية قبلي،



إكرام طريلة، القاضي المكلف بخطة قاضي منفرد بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،



حياة الرابحي، قاضي ناحية سيدي بوزيد، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



حنان جلالي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



عفاف الخشيمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي ناحية سيدي بوزيد،



مهيمن عزيز خليفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي ناحية سيدي بوزيد،



عماد الحامدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضي مؤسسة بالمحكمة بالابتدائية بمدنين،



عامر العكاري، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة،



نبيلة ضيف الله، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي ناحية مدنين،



يوسف بالرحومة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،



محمود كردي، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،



مريم الصدفي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،



مريم العريان، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع نابل)،



محمود بالفقي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع نابل)،



محمد جهاد العطوشي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،



عبد الله خنشولي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع قبلي)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،



هدى الكافي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)،



خالد بن موسى، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القصرين)، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع تطاوين)،



سهام المتهني، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع سوسة)،



نادية الصغير بوقرين، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع سوسة)،



حمزة العرعوري، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع الكاف)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،



إيمان بالزين، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،



سارة حمزه، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



سنية الزهاني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



مريم البحوري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



نسرين بن حفيظ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



نجود علي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



هبة الجلاصي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



هدى بوزقرو، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



آمنة بلوزة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



أوطان مبارك، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



آية بلقاسم، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



أيوب خليفي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



رجاء بوزقرو، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



سعيدة حضراوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



سلمى بن الشيخ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



مريم القابسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



مسعود الخرماشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



منال العياري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



مهى عمر، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



ياسمين الطرابلسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



هاجر القرامي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



اسكندر الزغلامي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



درة الرزقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



سندس جوادي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



شيماء العلاقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



عربية الدريدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



شيماء نحالي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



سماح البازي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



حنان حويذق، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



رانية النفزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



فاتن ماكني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



جهان عياد، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



شيماء بن شوشان، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،



محمد العوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،



هزار العمدوني، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،



محمد أيمن همامي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،



رانية الخذيري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،



آية بن غالية، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



أيمن السعدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



سيرين الصوابني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



منير عبد الله، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



أميمة الغربي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



كريمة العوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



أميرة الشلواطي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



أيمن الشابي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القصرين)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



عصام الرزقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



آية بنراشد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



شيماء سوسية، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



عائدة المنصوري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



نوال بن حمودة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



مريم الكنزاري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



سامية بنعبد الله، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



صبرين العبدلي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



صفاء الشرشري، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



مروى مبارك، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،



منى بنبراهيم، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



أيمن الجلاصي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



ملاك حماص، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



إشراق نكيس، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



إيمان العقبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



شيماء رفراف، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



أميمة بكار، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



إنصاف العياري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



خولة بن مسعود، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



رحاب الطرابلسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



محمد البشير العامري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



محمد صبري الجندوبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



لطفي العرفاوي، القاضي من الرتبة الأولى، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



مروى اليعقوبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



سيرين الجربي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



صفاء الجليدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



محمد حسين قريرة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



نسرين بن الخديم، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



ابتسام الوسلاتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



روضة ساسي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



هيفاء الأدب، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



مروى العويني، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،



أمل الكشو، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،



السيدة ورش، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،



رياض المزهود، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،



إيمان زروق، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،



أشرف العبيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،



خولة العياري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،



شيماء الحرشاني، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،



نسرين الشميسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،



وليد الجلاصي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،



مهدي بوضاوية، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،



مروان الجحاوات، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع تطاوين)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،



أيمن شمانقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،



بهيرة عزوزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،



أريج الملايكي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،



إيناس العقربي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،



الكامل هنون، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،



مكرم العزيزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،



بلال البوغانمي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع تطاوين)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بزغوان،



منال بلوزة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بزغوان،



منال غزواني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بزغوان،



لبنى صويدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بزغوان،



حنان عبد النبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بزغوان،



عز الدين بنسليمان، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بزغوان،



محمد البلعي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بزغوان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،



محمد بنرزق، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،



عبد القادر الرطيبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،



عبد القادر الرطيبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،



فريال ميرة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،



ريم الجطلاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،



أيمن الزيادي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع نابل)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،



محمد ادريس، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



يسرى العوادي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



رياض السماتي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،



مبروك الطياري، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع باجة)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسليانة،



أنيس خليفة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسليانة،



سهير زعيتر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،



إيناس مروى اللموشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،



سنية ضيفلاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،



عبد الجليل لطيفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،



فاتن هميلة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،



أسماء الكناني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،



إيناس الطبلبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،



جميلة سالمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،



فاروق الزمني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،



رمضان ضيفات، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع المنستير)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،



فاطمة الزهراء البداي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،



نور الدين الزايدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،



عبد الرحمان المحمدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،



أسماء الحاج عمر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



ريم ساسي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



محمد المكي فرج، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع المنستير)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



ماهر العبيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



خولة العجمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،



محمد الزواي، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



مهدي الجمل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



المعز المجريسي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع نابل)،



ياسمين بن عبد القادر، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع الكاف)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،



ثريا المشرقي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع نابل)،



سيرين التبرسقي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع المنستير)،



جاسم وسلاتي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع القصرين)، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس،



نزيهه الحناشي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع قابس)، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)،



سمي الملحقون القضائيون المحرزون على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء بالمراكز التالية بداية من 16 سبتمبر 2021



بديع الجزيري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



شاذلية سيرين الجويني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



ابتهال بنمريم، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،



نادية بن اللافي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



ريم قصارة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



مريم هلالي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



الصادق كريم، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



صفاء سعيدي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،



مريم المازري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2،



هناء الماجري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



وفاء سلامة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،



مروى مرزوق، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



غفران الفرشيشي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)،



نهى رابح، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



خلود قارة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،



بثينة يانس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسليانة،



هدى درمش، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



مروى زميطي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،



يسرى ترول، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع المنستير)،



تقوى بيداني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



ميساء رحيم، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،



حذامي الداودي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسليانة،



خولة ناجي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،



سبا البركاوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



عائشة فلاحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



أميمة رجب، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



مهدي جبنوني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



آسيا يحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



رشيق زيان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،



مهدي المنقعي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



فريال بن عرفة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،



سليمة المناعي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،



منال كمون، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،



أحلام المهيري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



محمد الناصر الشكو، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



ندى عمري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



كوثر العمامي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،



فاطمة الصافي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



ليلى المرابطي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسليانة،



أميرة الماجري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،



مريم سلايمي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،



خولة السلامي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،



محمد إيهاب البوغالمي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



خولة لحنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،



البشير ساسي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



سناء مقديش، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



نهى عيسى، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



هيفاء السبري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،



السيدة الأرياني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،



إيمان الخزامي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،



نجاح المؤمن، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،



سيرين بركة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



عمر المحيرثي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسليانة،



سحر نومة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،



أحلام رابحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،



سارة الدلاجي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،



عبير طرهوني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،



أنس العجيلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،



ميساء خير الله، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،



أميرة البحري، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)،



أحلام الهواري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،



سوسن عبود، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،



ميساء يعيش، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،



رحاب الجلاصي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،



جمال مفتاحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،



أماني بنت محمود بالحاج عمر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،



شيماء الصفاقسي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،



أماني بودربالة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



ربيع بن بلقاسم أمينة، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)،



سعاد الغول، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،



آسيا بنعامر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



أسماء الرياحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،



أسامة شيحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،



سلوى الفحيمي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع المنستير)،



مديحة عزري، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع المنستير)،



هناء عمار، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،



شيماء عناية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،



وداد الحجري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،



كوثر الشريف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



صابر غابري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،



درة القلاعي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)،



غادة بوخريص، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



إيناس بنرمضان، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)،



رؤى بن رقاية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،



فاتن رابحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



سفيان نعيمي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)،



ريم خلف الله، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



محمد أمين العياري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،



محمد اللواتي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،



صفاء الداودي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)،



سيرين هويدي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)،



شيماء الجبالي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،



عزيزة بن رقية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،



آية شلندي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،



رندة صبري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



صالح لملوم، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،



ضحى بنمسعود، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،



شيماء الطرهوني، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)،



هيفاء العبيدي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،



إيمان عزيزي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،



مروى غربي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع سيدي بوزيد)،



أميمة القيزاني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،



ياسين الساسي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع باجة)،



تيسير المرهاق، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،



صبرين بنبراهيم، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)،



مروى عمران، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)،



صبرين الهمامي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،



روند المناعي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،



إكرام العمري، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)،



سمر شرميطي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



صابر الطرهوني، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع باجة)،



هدى بن نجمة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،



سامية قراوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



أمل عسيلة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،



إيمان البهلول، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



مبروك بن عمر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،



هند محفوظ، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع باجة)،



مريم النصري، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع باجة)،



عبير الحنفي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،



شيماء الصفاقسي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)،



وسام البجاوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،



مروى المجريصي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،



سوار الجندوبي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)،



حسام داود، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع الكاف)،



زينب القدرية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



رانية ضيف الله، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،



عبير مراد، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)،



فاطمة عناية، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)،



أمل ربعي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)،



نور الهدى مولهي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع الكاف)،



أماني الجريدي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع الكاف)،



مدرك خميلة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،



اسكندر مميش، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،



وفاء الحبشي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)،



عبير الماجري، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)،



ألفة الماجري، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع القيروان)،



محمد بن أحمد، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)،



سوار بوعافية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،



أميرة طبايبي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)،



جيهان الكاتب، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)،



شاكر الكحلاوي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)،



غاية المناعي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)،



فرح التواتي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،



مالك عبد اللاوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،



هدى بوخريص، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،



مرح الموسي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)،



فداء الصغير، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)،



أحلام بنت الهادي صالح، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،



حمزة الخبثاني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



زينب الجميعي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



أماني ساسي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)،



محمد علي البوغانمي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



مهى بن مولى، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)،



مهى الدخلاوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



هيفاء ماكني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



علاء الدين جلاب، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع الكاف)،



هالة رجيلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



ميساء المكي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



درصاف سفسافي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



آمال بنخليفة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،



مروى يهباوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،



غادة الساسي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)،



محمد إلياس طراد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،



مريم المثلوثي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،



آمنة الماجري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،



مهدي الميساوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،



سحر عزيز، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،



سامي طايش، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،



وليد حشانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،



سرور خروبي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،



يسرى بنعمارة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،



سفيان عمار، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،



إسلام بسايحية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،



أسماء المقدم، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،



وئام الزيتوني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،



شوقي بنصالح، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،



سارة السلامي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،



أيمن الماجري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،



أيمن بدري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،



سلوى بن رمضان، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)،



رؤى برتاجي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)،



حياة المعلاوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،



محمد العقربي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)،



سوسن بن وهيبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،



مروى بلقاسمي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع القصرين)،



بدور العرعوري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



بدر الدين ابن سعيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،



أسماء شورابي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،



أمل البهلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،



نسرين الجبالي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع القصرين)،



نسرين الجبري، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع القصرين)،



ناصح أمين المرخي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع تطاوين)،



جودة جبارة، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع القصرين)،



رحمة العبيدي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،



أميرة حراثي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع القصرين)،



مريم رحيله، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،



نادية بنور، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،



إيمان صماري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،



إيناس ميكالاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،



يسرى الطرهوني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،



أسماء بورزقي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،



سناء دائخي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،



أماني السحباني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،



يمينة صالحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتوزر،



سالمة الحاج علي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع قابس)،



حمزة قريسة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتوزر،



صابرين همامي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع قفصة)،



حافظ سالم، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع قفصة)،



آية بالحاج حميدة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتوزر،



أحلام الأسود، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،



نورة الفرجاني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتوزر،



سوسن ساسي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتوزر،



غادة بنالحاج صالح، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتوزر،



نوال الشمتوري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتوزر،



حنان دلهومي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،



محمد أمين الرياحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،



روضة الحامدي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،



آية الحمروني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،



تقوى شورابي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،



أميمة الزاهي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،



آمنة العلوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،



وجدان المحواشي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقبلي،



علي الداهش، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)،



مها زريبي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقبلي،



هيفاء الجويني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقبلي،



معتز أولاد محمد، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع قبلي)،



سلمى بن يحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،



معز الأعور، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع قبلي)،



إبراهيم بنعمار، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع قبلي)،



علي زيراوي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)،



أميرة الورغي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقبلي،



حسام كرمي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع مدنين)،



سامي بوعزه، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،



زينب محفوظي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،



رمزي الرياحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،



بسمة الورتتاني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،



أحلام عبيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،



حسن الجلاصي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،



فوزي كسابي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،



مكرم محمد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،



محمد صبري الريغي، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع تطاوين)،



أنور شرتل، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،



حميدة جنان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،



شيماء شطورو، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،



