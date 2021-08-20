جوان 2021، الأشدّ حرّا على الإطلاق لأشهر جوان في تونس منذ سنة 1950 : معهد الرصد الجوي

وات - يعتبر شهر جوان 2021 الأشدّ حرّا على الاطلاق لأشهر جوان في تونس منذ سنة 1950، حيث فاق المعدل العام للحرارة المعدل المرجعي بفارق 98ر2 + درجة، وفق ما اكد المعهد الوطني للرصد الجوي في الملخص المناخي لشهر جوان 2021 والصادر، الجمعة.





وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، ان أغلب مناطق البلاد تأثرت خلال شهر جوان 2021 بالحرارة الشديدة وظهور الشهيلي، وشهد جنوب غرب البلاد حرارة مرتفعة واستثنائية، وقد كانت الحرارة المرتفعة أثناء الليل خاصة خلال الفترة الممتدة من17 الى 30 جوان.





وقد ارتفعت الحرارة القصوى بصفة استثنائية بأغلب الجهات خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 جوان المنقضي وكذلك يومي 29 و30 جوان، إذ سجل المعهد أرقاما قياسية جديدة بالعديد من المحطات.





وبلغت الحرارة القصوى المطلقة 1ر48 درجة بتوزر و7ر48 بقبلي يوم 30 جوان 2021 .أما معدلات الحرارة القصوى فقد تراوحت من 5ر27 درجة بالمهدية إلى 2ر42 درجة بالبرمة، وكانت فوق المعدلات المرجعية وبفارق تراوح بين 13ر0 + درجة بالمهدية إلى 69ر4+ درجة بتالة.





وأوضح المعهد ان المعدل العام للحرارة القصوى بلغ 8ر34 درجة وتجاوز المعدل المرجعي، 9ر31 درجة، بفارق هام بلغ

9ر2 + بالمائة.





وبيّن المعهد الوطني للرصد الجوي ان معدلات الحرارة الصغرى تراوحت بين 19 بباجة و 2ر27 درجة بالبرمة، وكانت فوق المعدلات المرجعية بفارق تراوح من 6ر1 + درجة بزغوان إلى 5ر4 + درجة بالبرمة. ووصلت الحرارة الصغرى المطلقة الى 3ر11 درجة بالكاف يوم 8 جوان 2021، في حين ان المعدل العام للحرارة الصغرى فقد بلغ 62ر21 درجة وكان فوق المعدل المرجعي، 58ر18 درجة، بفارق 04ر3 + درجة.





وأوضح لدى تحليله للتطور اليومي لدرجات الحرارة، انها كانت خلال النصف الاول من شهر جوان 2021، قريبة من المعدلات المرجعية للشهر، لكنها بدأت مع النصف الثاني للشهر في الارتفاع وظلت درجات الحرارة الصغرى والقصوى فوق المعدلات المرجعية الى غاية نهاية الشهر مع موجة حرّ شديدة.





وتراوح متوسط الحرارة بين 90ر24 درجة بطبرقة والمهدية و70ر34 بالبرمة. لقد بلغ المتوسط العام لدرجة الحرارة 22ر28 درجة وكان فوق المعدل المرجعي للشهر، 24ر25 درجة وبفارق 98ر2 درجة، ما يصنف شهر جوان لهذا العام، الشهر الأشدّ حرّا لأشهر جوان منذ سنة 1950





نقص في الامطار بنسبة 80 بالمائة

أظهرت بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي، ان المجموع الشهري لكميات الامطار بكافة المناطق، 24 محطة رئيسية، بلغ 60ر58 مليمترا بينما كان المجموع المرجعي لنفس المحطات 65ر237مليمترا وهو ما يمثل حوالي 24 بالمائة. وتجدر الإشارة الى ان الامطار لم تنزل باغلب مناطق الجنوب طيلة شهر جوان 2021.





