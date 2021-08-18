نابل: زيادة ب25 بالمائة في انتاج كروم المائدة و ب10 بالمائة لعنب التحويل .. والفلاحون يشتكون عديد الصعوبات

وات - تشير توقعات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في نابل إلى أن إنتاج الموسم الحالي من العنب سيسجّل زيادة ب25 بالمائة بالنسبة لكروم المائدة و ب10 بالمائة بالنسبة لعنب التحويل.



وأوضح رئيس قسم الارشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في نابل لطفي القزدغلي، في تصريح لصحفية (وات)، أنه من المتوقع بلوغ إنتاج 23 ألف طنا من كروم التحويل التي تمتد على مساحة 6920 هكتارا و 16 ألف و600 طنا من كروم المائدة التي تقدر مساحتها الجملية 1264 هكتارا

وأبرز القزدغلي أنه رغم الارتفاع المسجل في درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، فإن صابة العنب خلال الموسم الحالي تعدّ ممتازة، لافتا إلى انطلاق عملية التحويل بكل من معصرة قرمبالية وتعددية الكروم ببوعرقوب حيث تم تحويل 700 طنا من الكروم إلى حدود الأسبوع الجاري.

ولاحظ عدد من الفلاحين المنتجين للعنب بمعتمدية قرمبالية أن القطاع يعيش عديد الصعوبات بسبب تراجع الأسعار بما نتج عنه تراجع المساحات المزروعة، مؤكدين على ضرورة دعم منظومة الإنتاج وإيجاد آليات المرافقة على مستوى الإرشاد ومزيد الإحاطة بالشركات التعاونية التي تشكو عديد الصعوبات.

الطاهر بن سلامة فلاح بمعتمدية قرمبالية تحدث عن عديد الإشكاليات التي يعاني منها الفلاح ومنها بالخصوص ارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل تراجع أسعار العنب بالإضافة الى نقص اليد العاملة وارتفاع أسعار الأسمدة والمعدات الفلاحية.

وعبر في السياق ذاته، عن تضرر الفلاحين من التخريب الذي يلاحق منتوجهم بسبب انتشار الخنزير البري، داعيا إلى ضرورة تكثيف حملات مطاردة قطيع الخنازير البرية التي تتنقل بين الحقول وتعيث فيها فسادا وتخريبا.

ومن جانبه، أشار الفلاح رياض المدايسي إلى إشكالية نقص المياه وندرتها التي تظل عائقا دون تنمية مردوديتهم الفلاحية والحفاظ على جودة المنتوجات بما يضمن استدامة الاستثمارات الفلاحية بالجهة

وتعتبر ولاية نابل من اهم المناطق المنتجة للكروم حيث توفّر حوالي 70 بالمائة من الإنتاج لعنب التحويل بما يعكس أهمية القطاع جهويا ووطنيا .



