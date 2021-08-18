زغوان: تواصل حريق جبل منصور بالفحص رغم التدخل الجوي لاخماد النيران التي اتت على 500 هكتار من الأشجار الغابية

وات - يواصل أعوان الحماية المدنية ومصالح الغابات بزغوان التدخل لإيقاف زحف النيران نتيجة الحريق الذي اندلع ليلة الأحد الماضي بجبل منصور بالفحص والواقع على مقربة من موقع الحريق الذي نشب بغابات جبل أم الأبواب الأسبوع الماضي.



وذكر المدير الجهوي للحماية المدنية العميد محمد الجوادي في تصريح ل(وات) أنه رغم الاستنجاد بالتدخل الجوي الذي قامت من خلاله طائرة عسكرية يوم الاثنين الماضي ب5 طلعات إطفاء بالأماكن الوعرة والمرتفعة و5 طلعات مماثلة يوم أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى فتح ممرات بواسطة آليات التجهيز، فإن الحريق لازال متواصلا بحكم سرعة انتشار النيران التي أتت على مساحة تقدر بحوالي 500 هكتار من الأشجار الغابية المختلفة



واشار الى امكانية السيطرة على الحريق في الساعات المقبلة مع تواصل فتح الممرات لتسهيل التدخل الميداني في الأماكن الوعرة التي أعاقت سابقا وصول معدات الإطفاء إليها



وشدد العميد الجوادي على ضرورة فتح طرائد نارية (ممرات) بكافة المناطق الغابية وإعادة تهيئة الطرائد المحدثة لتسهيل عمليات التدخل للحد من الأضرار عند نشوب الحرائق أو خلال الكوارث الطبيعية الأخرى.



