اسناد منح المساعدة على الانتاج المسرحي ل41 عملا مسرحيا تونسيا

كشفت لجنة اسناد منح المساعدة على الإنتاج المسرحي اليوم الثلاثاء عن قائمة تضمّ 41 عملا مسرحيا تونسيا للكهول والأطفال تحصلت على دعم مالي بقيمة جملية بلغت مليون و150 الف دينار وذلك بعنوان الدورة الأولى لسنة 2021.

ووفق ما افاد منير العرقي مدير إدارة الفنون الركحية بوزارة الشؤون الثقافية تراوحت قيمة المنح التي تحصل عليها كل عمل مسرحي بين 20 و50 الف دينار.

وأضاف ان عدد الاعمال المترشحة للحصول على الدعم في هذه الدورة بلغ 52 عملا لفرق مسرحية ومراكز جهوية للفنون الدرامية والركحية.

وحول مقاييس اختيار هذه الاعمال قال منير العرقي انها تشمل عدة جوانب فنية وعلمية منها النص المبني وذو حبكة درامية جيدة ووضوح الرؤية الاخراجية والتصورات الفنية المتجانسة شكلا ومضمونا والاعتناء بالسينوغرافيا وتقدم النماذج لتصورات الديكور و الملابس والانارة والشريط الصوتي والطرافة والتجديد وأيضا التنوع بين الاعمال.



