قبلي: انجازات مستعجلة ومشاريع مبرمجة لتجاوز اضطرابات التزود بالمياه الصالحة للشراب بالجهة

وات - يمثّل التراجع في في دفق الآبار التي تغذي مختلف المنظومات المائية المزوّدة لولاية قبلي بالماء الصالح للشراب أكبر الاشكاليات التي يواجهها سنويا اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي والتي تتفاقم اساسا في فصل الصيف بسبب تضاعف استهلاك الاهالي للمياه والاستنزاف المفرط للمائدة المائية بسبب الحفر العشوائي للابار في القطاع الفلاحي.



وأوضح رئيس اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، احمد ساسي، لـ"وات"، أن المصالح الفنية للشركة انجزت عددا من المشاريع المستعجلة لتجنب الاشكاليات التي قد يتم تسجيلها في صائفة 2021 عبر التدخل على مستوى 3 آبار بمنظومة التزود بمنطقة الرحمات بقبلي الجنوبية، من خلال تغطيس المضخات بهذه الابار لمسافة تتجاوز 6 امتار بكل بئر منها من اجل المحافظة على التدفق الجملي للمياه في اتجاه محطة التحلية والمقدر بحوالي 151 لترا في الثانية، وذلك بهدف تجنب الانقطاع المتكرر للمياه على مدينة قبلي واحوازها.



كما تم التدخل على بئر نقة 6 بمعتمدية سوق الاحد عبر تغطيس المضخة بعمق 6 امتار اضافية للمحافظة على دفق هذه البئر المقدر بـ 50 لتر في الثانية، علاوة على انجاز تدخل مماثل على بئر دوز 4 المخصص لتزويد منظومة مدينة مدينة دوز واحوازها بالماء الصالح للشراب.

كما تم التدخل ايضا على مستوى اغلب المنظومات الصغيرة على غرار منظومات الفوار، وغيدمة، والجرسين، عبر تغيير وتعويم المضخات لضمان استمرار تزوّد القرى المجاورة لهذه المنظومات بالماء الصالح للشراب.

وفي ذات السياق، برمج اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وفق ذات المصدر، انجاز عدد من المشاريع بكل من قبلي، والقطعاية، وزعفران، تتمثل في حفر 3 ابار جديدة الا ان هذه المشاريع تعطّلت بسبب عزوف المقاولات الخاصة عن المشاركة في بعض الصفقات العمومية، مما دفع مصالح الشركة الى استعمال بئر بمنطقة زعفران تخصّ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.



وقد امكن تفادي الاشكاليات التي كان من الممكن تسجيلها خلال هذه الصائفة بهذه المنطقة علاوة على الاعداد لاستغلال بئر اخرى بمنطقة القطعاية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والتي يجري حاليا ربطها بالشبكة وذلك الى حين شروع شركة التنقيب على المياه في انجاز الابار المبرمجة بولاية قبلي.

يشار الى ان عدد المشتركين بشبكة الماء الصالح للشراب بولاية قبلي يناهز 44 الف مشترك وتتزود هذه الشبكة التي يبلغ طولها حوالي 800 كلم بعدد من الابار العميقة يبلغ عددها 28 بئرا، علاوة على وجود 3 محطات لتحلية المياه وتحسين نسبة ملوحتها في حدود 1.5 غرام في اللتر، فضلا عن ان شبكة المياه الصالحة للشرب بالجهة تنقسم الى 3 منظومات كبرى تخص الاولى مدينة قبلي واحوازها وتتزود من محطة التحلية بالرحمات التي تغذيها 5 ابار، في حين تخص المنظومة الثانية منطقة سوق الاحد وتتزود من محطة التحلية بشوشة نقة التي تغذيها 6 ابار عميقة، وتخص المنظومة الثالثة منطقة دوز واحوازها وتزودها محطة التحلية بالقلعة التي تغذيها 4 ابار عميقة.

كما تضم الشبكة اكثر من 10 منظومات مائية صغرى موزعة على مناطق القطعاية، وسعيدان، وليماقس، واستفطيمي، وغليسية، ونويل، والجرسين، والبليدات، ورجيم معتوق، وزعفران، والصابرية، والفوار، الى جانب غيدمة.







