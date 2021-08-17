الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي تدعو الى تخفيض اسعار الكراس غير المدعم الى موفي سبتمبر 2021

دعت الغرفة النقابية الوطنية لصانعي الكراس المدرسي المنضوية تحت الجامعة الوطنية للورق الى تخفيض أسعار الكراس غير المدعم الى موفي سبتمبر 2021 علما وان هذه النوعية تمثل اقل من نصف الإستهلاك الوطني من الكراس المدرسي.



وأكدت الجامعة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، في بلاغ لها ، ان هذه الدعوة تاتي في اطار التفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد للتخفيض في الاسعار في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس.



وقال المدير العام لشركة "سيليكتا " معز الوكيل، ان الشركة قررت، من جانبها، منح تخفيضات على أسعار الكراس غير المدعم خلال الفترة الممتدة من 16 اوت 2021 الى موفي سبتمبر 2021 .



وأضاف الوكيل في تصريح لـ - وات- ان التخفيضات في اسعار الكراس المدرسي غير المدعم تبقى اختيارية وان الشركة اقرت تخفيضات تفاضلية بالمائة على اسعار هذه النوع من الكراس.



وتدعم الدولة الكراس المدرسي، من خلال تصنيع ما يعرف بالكراس المدعم ، الذي تحدد سعره وزارة التجارة سنويا وذلك لمساعدة الفئات محدودة الدخل من الحصول على حصتها من الكراس.





وضغطت الحكومة سنة 2020-2021 على أسعار بيع الكراس غير المدعم ، الرفيع وشبه الرفيع، من خلال اعتماد هامش ربح عند الجملة بنسبة 15 بالمائة وعند التفصيل بنسبة 20 بالمائة بمقتضى مقرر أصدره عن وزير التجارة بتاريخ 30 جويلية 2020 .



وواجهت العائلات التونسية، خلال الموسم الدراسي المنقضى 2020-2021 ، ارتفاعا في أسعار بعض المستلزمات الدراسية تراوح بين 3 و14 بالمائة على غرار أوراق التصوير وألوان مائية و اللوحة المدرسية.



وبين الوكيل ان السوق التونسية تتوفر على 11 شركة تعمل في مجال تصنيع الكراس المدرسي سواء المدعم وغير المدعم علما وان عدد التلاميذ للموسم الدراسي 2020-2021، قارب مليونين و215 ألف تلميذ.



ودعت العديد من الغرف النقايبة الوطنية منظوريها الى اقرار تخفيضات على مستوى تصنيع عدة منتوجات لكن الاسعار على مستوى التفصيل لم تشهد اي تراجع على غرار المياه المعدنية واللحوم البيضاء.



