Babnet Babnet  Najet - تفرق كثير  

نابل : انتهاء موسم الحصاد والمحصول يفوق 1 مليون قنطار من الحبوب

Publié le Lundi 16 Août 2021 - 22:43قراءة: 1 د, 4 ث
وات - فاق الإنتاج الجملي لصابة الحبوب خلال الموسم الحالي في ولاية نابل 1 مليون قنطار من الحبوب، وفق التقديرات النهائية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة.

وأوضح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية حمزة البحري، اليوم الاثنين، في تصريح لصحفية (وات)، أن معدل الكميات المنتجة خلال هذا الموسم هي تقريبا نفس الكميات التي تم إنتاجها خلال السنوات الفارطة، مضيفا أن عملية الحصاد انتهت منذ حوالي أسبوع على مساحة 46 ألف هكتار موزعة على عدد من معتمديات الجهة.
وبيّن أن الكميات توزعت حسب الأصناف على 428 ألف قنطار من الشعير و 545 الف قنطار من القمح الصلب و اللين و40 ألف قنطار تريتيكال، مبرزا ان عملية التجميع بالمراكز الخمس المخصصة للغرض بطاقة خزن 124 ألف قنطار شملت 200 ألف قنطار أي بنسبة 20 بالمائة
وأشار في هذا السياق، إلى تراجع الكميات المجمعة بحوالي 50 ألف قنطار عن المعدلات العادية، مفسرا ذلك بتوجه الفلاحين الى الأسواق والعزوف عن الاقبال على مراكز التجميع نظرا لانخفاض الأسعار المحددة للحبوب بهذه المراكز.
وفي سياق آخر، أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أنه تم تسجيل 38 حريقا في الجهة منذ بداية السنة الجارية على مساحة 460 هكتارا بين مساحات غابية ومساحات خاصة في حين أنها لم تتجاوز ال 25 حريقا خلال السنة الفارطة وذلك في حدود 220 هكتارا، مؤكّدا أهمية التنسيق بين مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وأعوان الأمن والحماية المدنية للسيطرة على هذه الحرائق.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230897



En continu

Toutes les news

الاثنين 16 أوت 2021 | 7 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:11 16:09 12:31 05:37 04:02
Babnet
31°
Babnet39°Babnet% 51:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
39°-2835°-2634°-2534°-2435°-25
  • Avoirs en devises
    19559,7

  • (16 aout)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,28732 DT        1$ =2,79701 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 aout)   1402,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة