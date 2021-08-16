فيصل بن صالح: يوم 12 سبتمبر القادم موعد تناول الجرعة الثانية من التلقيح بالنسبة للمطعمين يوم 15 أوت الجاري بلقاح موديرنا

وات - أفاد مدير عام الصحة بوزارة الصحة ومنسق عمليات التلقيح المكثف فيصل بن صالح اليوم الاثنين

أن الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح موديرنا خلال اليوم الثاني من التلقيح المكثف ضد كورونا معنيون بالجرعة الثانية يوم 12 سبتمبر القادم



ولفت فيصل بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أن تطعيم 594141 شخصا من الفئة العمرية 18-39 سنة أمس الأحد تعتبر حصيلة جيدة رغم تخلف عدد من المدعوين لتلقي التلقيح في اليوم الثاني من التلقيح المكثف



وأشار الى أنه تم ارسال ارساليات قصيرة الى قرابة مليون و185 ألف شخص من المعنيين بالتلقيح خلال هذا اليوم معتبرا أن هذا المجهود يعد هاما في ظرف 24 ساعة فقط



وذكر أن نسبة التلقيح على المستوى الوطني لهذه الفئة المذكورة بلغت 12ر50 بالمائة مقارنة بعدد المدعوين، لافتا في هذا الصدد الى أن نسبة الاقبال في الأيام العادية على مراكز التلقيح تقدر بـ60 بالمائة



وأفاد بن صالح في هذا الخصوص أن الوزارة بصدد اعداد دراسة حول موقف المواطنين من التلقيح ضد كورونا وتفسير الأسباب الكامنة وراء تخلفهم على المواعيد سيتم نشر نتائجها في غضون الاسابيع القليلة القادمة



وثمّن مشاركة المتطوعين في انجاح اليوم الثاني من التلقيح المكثف والذي قدره بأكثر من 10 آلاف متطوع من مختلف المشارب والقطاعات المهنية والمجتمعية.



