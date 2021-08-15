بطولة فرنسا - وهبي الخزري يهز الشباك مجددا مع سانت ايتيان

للجولة الثانية على التوالي، ضرب لاعب الوسط الدولي التونسي وهبي الخزري موعدا مع الشباك بتسجيله الهدف الاول لفريقه سانت ايتيان الذي تعادل 2-2 مع مضيفه لنس يوم الاحد لحساب الجولة الثانية لبطولة فرنسا لكرة القدم.ولم ينتظر وهبي الخزري اكثر من دقيقة واحدة ليمنح التقدم لسانت ايتيان لكن الكاميروني ايغانتيوس غانغو منح التعادل للنس في الدقيقة 36. وعاد سانت ايتيان للتقدم مجددا بفضل هدف الغابوني دينيس بونغا في الدقيقة 52 قبل ان ينتزع لنس التعادل عبر سيكو فوفانا في الدقيقة 78.وكان وهبي الخزري سجل في الجولة الاولى من علامة الجزاء عندما تعادل سانت ايتيان على ارضه مع لوريان 1-1.