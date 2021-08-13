تصفيات مونديال 2022 - الغابوني ايريك أتوغو يدير مقابلة الجولة الثانية بين المنتخب الزامبي ونظيره التونسي

وات - كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الجمعة ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عين الحكم الغابوني ايريك أتوغو لادارة مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن تصفيات كأس العالم (قطر 2022) التي ستجمع بين المنتخب الزامبي ونظيره التونسي المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل بملعب لوفي موانواسا بداية من الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (الساعة 14 بتوقيت تونس) والذي يبعد عن العاصمة لوزاكا قرابة 320 كلم.



وضم طاقم التحكيم ايضا الغابوني اوندو اوربان كحكم مساعد أول والغاني فيليكس ابا كحكم مساعد ثان.

وسيكون الزيمبابوي مابوزا سابيلو مراقبا للحكام والانغولي مانويل ايناسيو مراقبا للمباراة.



وتضم المجموعة الثانية ايضا موريتانيا والاستوائية. ويتاهل صاحب المركز الاول من المجموعة الى الدور الاخير من التصفيات لملاقاة متصدر احدى المجموعات التسع الاخرى في مواجهة مزدوجة ذهابا وايابا على ان يصعد الفائز الى المونديال.





