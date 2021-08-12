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وصول طائرة عسكرية ألمانية بمطار قرطاج محملة بمستلزمات طبية

Publié le Jeudi 12 Août 2021 - 20:02قراءة: 0 د, 31 ث
حلّت، صباح اليوم الخميس بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية ألمانية محمّلة بمستلزمات طبية ووحدات اختبار سريع ممنوحة من ألمانيا، في إطار مساهمتها في دعم جهود تونس للتصدي لجائحة كوفيد-19.

وتسلم هذه المعدات، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية،المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله والمدير العام للصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى الفرجاني والقائم بالأعمال بالنيابة بسفارة ألمانيا بتونس جورج فلشايم.
وكانت ألمانيا قدمت لتونس جملة من المساعدات الطبية في إطار مساندة الشعب التونسي ومعاضدة جهود الدولةخلال الجائحة.

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