وزارة الصحة: اليوم الثاني للتلقيح المكثف المبرمج ليوم الأحد 15 اوت سيقتصر فقط على المسجلين في منصة ايفاكس والمدعووين وجوبا بارساليات قصيرة

اكدت وزارة الصحة ان عمليات التطعيم خلال اليوم الثاني للتلقيح المكثف المبرمج ليوم الاحد 15 اوت للفئة المتراوحة أعمارهم بين 18 و39 سنة، ستقتصر على الأشخاص، المسجلين على منظومة ايفاكس وسيتم وجوبا دعوتهم بارساليات قصيرة على الهاتف الجوال.



ودعت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، المواطنين الذين لا ينتمون إلى هذه الفئة العمرية أو من هم من هذه الفئة العمرية ولم يسجلوا في منظومة التلقيح ايفاكس عدم التوجه إلى مراكز التلقيح يوم الاحد 15 اوت.



وأوضحت ، أنه يتعين على المرأة الحامل التي لم تتجاوز مدة حملها 16 أسبوعا ان تمتنع عن الذهاب إلى مركز التلقيح حتى ولو كانت مسجلة، مؤكدة أنه سيتم استدعاء فقط النساء الحوامل الاتي تتجاوز مدة حملهن 16 أسبوعا.



يتوجب على كل المعنيين بالتلقيح يوم 15 أوت الجاري المسجلين والذين تلقوا ارسالية الاستظهار وجوبا بما يثبت هويتهم إما بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة تلميذ أو بطاقة طالب.



ويتعين على المدعويين للتلقيح الإلتزام بالموعد والتوقيت المحدد بالارسالية التي تصلهم مسبقا من منظومة ايفاكس.



وذكرت الوزارة أن المراكز المخصصة للتلقيح ستكون مفتوحة من الساعة السابعة صباحا إلى حدود الساعة السابعة مساء.



وأشارت أن الهدف من تطعيم هذه الفئة العمرية يتمثل في انجاح العودة المدرسية والجامعيّة وإعادة الحركية للدورة الاقتصادية من خلال تلقيح فئة عمرية تمثل الجزء الأكبر من الناشطين في القطاعات الاقتصادية.



وبينت أن حملة التلقيح المكثف التي انطلقت أول أيامها الأحد الفارط وشهدت تلقيح أكثر من نصف مليون مواطن تهدف إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من التونسيين من خلال بلوغ نسبة عامة التلقيح ب 50بالمائة مع منتصف شهر أكتوبر.



وجددت وزارة الصحة حرصها على إنجاح اليوم الثاني من حملة التلقيح المكثف التي أذن بها رئيس الدولة. وأكدت أهمية تظافر الجهود في هذه الحملة من وزارات والمؤسسات العمومية والخاصة و المنظمات الوطنية وممثلي المنظمات المهنية والمجتمع المدني والمتطوعين وعموم التونسيين .



