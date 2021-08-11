تونس تؤكد تضامنها مع الجزائر في مواجهتها لموجة من الحرائق (وزارة الخارجية)

جددت تونس،اليوم الاربعاء، التأكيد على تضامنها المطلق مع الجزائر الشقيقة وشعبها في مواجهة موجة الحرائق التي اجتاحت الغابات في عدة مدن وأدت إلى استشهاد عشرات المدنيين ورجال الجيش والإطفاء، وأسفرت عن أضرار فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.

ووفق بلاغ نشرته مساء اليوم ،وزارة الشؤون الخارجية، أكدت تونس" جاهزيتها التامة واستعدادها الكامل لتقديم كل الدعم المطلوب في هذا الظرف الطارئ."



ووفق البلاغ تقدمت تونس بأحرّ عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لأسر الضحايا، سائلة الله العزيز القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل مكروه.



وكان رئيس الجمهورية ،قيس سعيد قد أعرب، أمس، في اتصال هاتفي ، مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبّون عن "تضامنه وتعاطفه" مع الشعب الجزائري، جراء الحرائق التي نشبت في عديد الولايات بالجزائر، مقدما تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا، حسب ما أفاد به بلاغ لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

وأكد الرئيس سعيّد، "استعداد تونس لدعم الجزائر بتوفير مروحية إطفاء متخصصة".



ووفق وكالة الانباء الجزائرية، خلفت حرائق اندلعت مساء الاثنين الماضي عبر 17 ولاية جزائرية و الى حدود اليوم وفاة 69 شخصا ما بين عسكريين ومدنيين فيما تتواصل الجهود لإخماد هذه الحرائق.



