شبيبة القيروان - ثلاثة لاعبين يعزوزن الصفوف

اعلنت شبيبة القيروان، اليوم الاربعاء، عن انتداب ثلاثة لاعبين هم محمد حسان المولهي (مهاجم) واحمد الفزاني (متوسط ميدان هجومي) ونزار الطويل (متوسط ميدان دفاعي) وذلك في اطار تعزيز الرصيد البشري للفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد.



ويركن فريق الشبيبة حاليا للراحة في انتظار استئناف التدريبات الاربعاء المقبل.



وكان نادي عاصمة الاغالبة انطلق في الاعداد للموسم الجديد يوم 2 اوت الجاري تحت قيادة المدرب عثمان الشهايبي.





