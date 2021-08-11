الالعاب البارلمبية 2020 : المنتخب التونسي يشد الرحال نحو العاصمة اليابانية طوكيو

وات - غادرت ظهر يوم الاربعاء الدفعة الاولى لبعثة المنتخب التونسي لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة في اتجاه العاصمة اليابانية طوكيو استعدادا للمشاركة في دورة الالعاب البارلمبية المقررة من 24 اوت الجاري الى 5 سبتمبر المقبل.



وستجري العناصر الوطنية، التي كان في توديعها بمطار تونس قرطاج بالخصوص محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارلمبية وعدد من ممثلي الجامعات الرياضية المعنية، قبل مشاركتها في العاب طوكيو تربصا تحضيريا بمدينة ايدوغاوا الى غاية 20 اوت الحالي تاريخ التحاقها بالقرية البارلمبية.



وضمت البعثة التي سيتراسها خلال التربص لطفي العبيد عضو المكتب التنفيذي للجنة الوطنية البارلمبية التونسية وعبد الرزاق سوايسية المستشار الفني للجنة 22 رياضيا من اختصاص العاب القوى على ان تلتحق العداءة سمية بوسعيد ولاعب الباراتنس الطاولة كريم غرس الله ولاعب الباراتريتالون فتحي الزوينخي يوم 18 اوت الجاري.



وتجدر الاشارة الى ان لاعبة دفع الجلة هنية العايدي تعذر عليها في اخر لحظة المشاركة في الالعاب البارلمبية بسبب وعكة صحية المت بها خلال التربص الاخير ببولونيا.



يذكر ان تونس ستكون ممثلة لاول مرة في تاريخ مشاركاتها في الالعاب البارلمبية بثلاثة اختصاصات هي العاب القوى ب23 رياضيا وتنس الطاولة بلاعب واحد والباراترياتلون برياضي واحد.



وفي ما يلي تذكير بالقائمة الكاملة للرياضيين التونسيين المشاركين في الدورة البارلمبية (طوكيو 2020+1)

تنس الطاولة - كريم غرس الله

الترياتلون - فتحي الزوينخي

العاب القوى - وليد كتيلة (سباق 100 و 800 متر كراسي تي 34 - ) روعة التليلي (دفع الجلة ورمي القرص اف 41 - ) محمد فرحات شيدة (القفز الطويل وسباق 400 متر تي 38) سمية بوسعيد (سباق 400 و 1500 متر تي 13 - ) وجدي البوكحيلي ( سباق الماراطون تي 12 ) - رجاء الجبالي (دفع الجلة اف 40 ) - رؤي الجبابلي (سباق 400 و 1500 متر تي 12-) يسرى بن جمعة (رمي الرمح اف34 - ) فوزي رزيق (رمي الرمح اف34 - ) ريما العبدلي (دفع الجلة اف40 - ) حاتم نصرالله (سباق الماراطون تي 12 - ) أشرف لحول (سباق 1500 متر تي13 - ) سنية منصور (سباق 400 متر تي 38 - ) أحمد بن مصلح (دفع الجلة اف37 - ) فضيلة النفاتي (دفع الجلة اف54 - ) ياسين القنيشي (دفع الجلة اف36 - ) فتحية عمايمية (رمي القرص اف41 - ) عبد الناصر فايدي (رمي الصولجان ودفع الجلة اف 32 - ) بشرى رزوقة (رمي القرص اف 53 - ) سمر بن كعلاب (رمي القرص ودفع الجلة اف41 - ) نورهان بالحاج سالم (رمي القرص ودفع الجلة اف 40 - ) ضحى شلهي (رمي الصولجان اف51 - ) سوسن بن مبارك (رمي الرمح و دفع الجلة اف34 ).



