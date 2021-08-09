الترجي الرياضي يتعاقد مع اللاعب النيجيري أنايو ايوالا لمدة ثلاث سنوات

أعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الاثنين التعاقد مع المهاجم النيجيري أنايو إيوالا لمدة ثلاث سنوات.



و يبلغ ايوالا 22 سنة من العمر وخطته الاساسية جناح ايسر لكن بامكانه اللعب كجناح ايمن او كمهاجم "راس حربة".



وكان هذا المهاجم محل اهتمام عديد الاندية الاوروبية من بينها سيركل بروج البلجيكي الفريق السابق للمدرب الحالي للترجي الرياضي راضي الجعايدي الى جانب اندية افريقية على غرار بيراميدس والاهلي والزمالك من مصر حسب تقارير صحفية افريقية.



