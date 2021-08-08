قيمة صادرات الغلال التونسية بلغت 73 مليون دينار جلها موجه نحو السوق الليبية الى مطلع أوت الجاري

وات - بلغت قيمة صادرات الغلال 1ر73 مليون دينار (م د) إثر ترويج 30617 طنا مقابل 17535 طنا

بقيمة 49 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية



و وفق المعطيات التي استقتها (وات) من المجمع المهني المشترك للغلال، سجلت صادرات الغلال التونسية تطورا في قيمتها بنسبة

حوالي 50 بالمائة ونموا في الكميات ب 75 بالمائة إلى حدود يوم 4 أوت الجاري وتستهدف تونس تصدير 80 ألف طنا من

الغلال بجميع أنواعها خلال كامل هذه السنة



وعلى مستوى الأصناف مثل منتوج الدلاع حوالي 41 بالمائة من مجموع صادرات الغلال الصيفية تلتها الغلال ذات النوى

بنسبة 4ر53 بالمائة (خوخ 4ر25 بالمائة ومشمش 11 بالمائة وعوينة 3ر6 بالمائة واللوز 8ر5 بالمائة والبوصاع 3 بالمائة)



أما بخصوص الأسواق فقد مثلت السوق الليبية الوجهة الأولى حيث استقطبت أكثر من 77 بالمائة من جملة الصادرات وبلغت كميات

الغلال الموجهة نحو هذه السوق 23635 طنا إلى حدود 04 أوت 2021 مقابل 9731 طنا خلال ذات الفترة من السنة الفارطة

مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ 143 بالمائة



وأفاد طارق تيرة رئيس قسم بالمصلحة التجارية للمجمع في تصريح ل(وات) أن الحركة التصديرية على السوق الليبية شهدت توقفا

كليا منذ منتصف شهر جويلية على إثر غلق الحدود البرية للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد



وأضاف في هذا الصدد أن المجمع المهني المشترك للغلال تدخل عبر التنسيق مع الأطراف المتدخلة في المنظومة اللوجستية

وتوجيه المتعاملين مع هذه السوق للتصدير عن طريق الباخرة عبر الخط البحري المباشر صفاقس/طرابلس حيث تم شحن أكثر

من 700 طن في الرحلة البحرية التي انطلقت من ميناء صفاقس يوم 03 أوت 2021



وبالنسبة للأسواق الأوروبية فقد بلغت كميات الغلال المصدرة نحو ايطاليا 3686 طنا وهو ما يمثل 12 بالمائة من جملة الصادرات

مقابل 4034 طنا سنة 2020 من نفس الفترة ويخص هذا التراجع الطفيف مادة الدلاع حيث بلغت الكميات المصدرة خلال السنة

الحالية 3290 طنا مقابل 3605 أطنان خلال سنة 2020



وتمثل مادة الدلاع حوالي 90 بالمائة من مجموع صادرات الغلال الموجهة نحو السوق الايطالية بحسب ذات لمصدر



وسجلت السوق الفرنسية تراجعا لافتا بنسبة 56 بالمائة حيث بلغت خلال هذا الموسم حوالي 500 طن مقابل 1139 طنا خلال

نفس الفترة من السنة الفارطة



ويعود هذا التراجع وفق طارق تيرة إلى تقلص تصدير مادة الدلاع نظرا للمنافسة الكبيرة على مستوى أسعار البيع للبلدان المنتجة

واستقطبت الأسواق الأوروبية الأخرى 337 طنا فقط وهي متكونة بالأساس من الدلاع (202 طن) والخوخ والنكتارين

(91طنا)



وبلغت صادرات الغلال الصيفية نحو الأسواق الخليجية 1946 طنا إلى غاية 04 أوت 2021 مقابل 1418 طنا خلال سنة

2020 مسجلة تطورا ايجابيا بـ 37 بالمائة ويخص هذا التحسن بالأساس السوق الإماراتية بـ 156 بالمائة والسوق الكويتية بـ 56

بالمائة.



