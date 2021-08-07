جيش البحر ينقذ 283 مهاجرا غير شرعي في ظرف يومين

أنقذت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر، ظهر اليوم السبت، 101 مهاجرا غير شرعي (يحملون الجنسية التونسية) وتتراوح أعمارهم بين 15 و52 سنة، بالموقع شرق الشابة على بعد 65 كلم.



وأفاد هؤلاء بأنهم أبحروا ليلة البارحة من سواحل الشابة في إتجاه الفضاء الأوروبي، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، جاء فيه أيضا أنه تم تسليمهم إلى وحدة بحرية تابعة للحرس البحري بمشارف ميناء الصيد البحري بالمهدية، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.



وفي إطار مساهمة جيش البحر في المجهود الوطني لإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر، نفذت اليوم السبت، وحدة تابعة لجيش البحر، عملية مشتركة مع وحدات بحرية تابعة للحرس الوطني، حيث تم إنقاذ 172 مهاجرا غير شرعي (131 تونسيا و41 من أصول إفريقية مختلفة، أعمارهم بين 15 و40 سنة) بالموقع جنوب شرق الشابة على بعد 22 كلم.



وأفادوا، حسب ما جاء في بلاغ ثان لوزارة الدفاع، بأنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين يومي 6 و7 أوت 2021 من سواحل العامرة بصفاقس، في إتجاه الفضاء الأوروبي.



وقد تم التوجه بهم نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس وإنزالهم بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.





وفي بلاغ ثالث لها قالت وزارة الدفاع الوطني إن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، أنقذت ظهر أمس الجمعة، 10 مهاجرين غير شرعيين، تونسيي الجنسية، بالموقع شمال شرق المهدية على بعد 55 كلم وقد أفادوا بأن أعمارهم تتراوح بين 18 و30 سنة، من بينهم امرأتان وطفل عمره 4 سنوات وبأنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 6 و7 أوت 2021 من سواحل الشابة في إتجاه الفضاء الأوروبي.



وقد تم التوجه بهم نحو الرصيف العسكري لميناء المنستير، أين تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.





