وزير الدفاع الوطني السابق إبراهيم البرتاجي يصرّح بمكاسبه بعد انتهاء مهامه

وات - تولى وزير الدفاع الوطني السابق إبراهيم البرتاجي، صباح اليوم الجمعة، التصريح بمكاسبه ومصالحه، لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .



وجاء في بلاغ مقتضب، نشرته الهيئة في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن تصريح الوزير السابق يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك إثر انتهاء مهامه.



يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر يوم 26 جويلية الفارط أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء هشام المشيشي رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من يوم 25 جويلية 2021.



وكان سعيّد أعلن مساء يوم 25 جويلية الفارط الموافق لعيد الجمهورية، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل الى جانب إعفاء المشيشي في تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.



