أولمبياد طوكيو: العداء المغربي سفيان البقالي يحرز الميدالية الذهبية لسباق 3000م موانع

ٲحرز العداء المغربي ،سفيان البقالي، اليوم الإثنين، الميدالية الذهبية لسباق 3000م موانع لمسابقة ألعاب القوى، التي جرت ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو.



ونال البقالي ذهبية السباق بعد قطعه المسافة في زمن قدره8 د و08 ث و90 جزءا بالمئة ، متقدما على الإثيوبي لاميشا غيرما بتوقيت 8 د و10 ث و38 جزءا بالمئة، فيما عاد المركز الثالث للكيني كيغن بنجمان بتوقيت 8 د و11 ث و 45 جزءا بالمئة.



وكان العداء هشام الكروج آخر من منح المغرب ذهبية في الألعاب الأولمبية، عندما توج في أثينا 2004 بذهيبتي 1500م و5000م.







