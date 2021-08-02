   Om Kalthoum - ذكريات  

أولمبياد طوكيو: العداء المغربي سفيان البقالي يحرز الميدالية الذهبية لسباق 3000م موانع

Publié le Lundi 02 Août 2021 - 17:33قراءة: 0 د, 27 ث
ٲحرز العداء المغربي ،سفيان البقالي، اليوم الإثنين، الميدالية الذهبية لسباق 3000م موانع لمسابقة ألعاب القوى، التي جرت ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو.

  ونال البقالي ذهبية السباق بعد قطعه المسافة في زمن قدره8 د و08 ث و90 جزءا بالمئة ، متقدما على الإثيوبي لاميشا غيرما بتوقيت 8 د و10 ث و38 جزءا بالمئة، فيما عاد المركز الثالث للكيني كيغن بنجمان بتوقيت 8 د و11 ث و 45 جزءا بالمئة.

  وكان العداء هشام الكروج آخر من منح المغرب ذهبية في الألعاب الأولمبية، عندما توج في أثينا 2004 بذهيبتي 1500م و5000م.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230219



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 02 أوت 2021 | 23 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:27 16:14 12:33 05:26 03:45
27°
31°% 74:الرطــوبة
تونــس24°
5.66 كم/س
:الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31°-2438°-2642°-2833°-2633°-24
  • Avoirs en devises
    20484,1

  • (30 juill)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,30381 DT        1$ =2,77896 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juill)   1422,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة