قيس سعيّد يلتقي وزير الخارجية الجزائري، المبعوث الخاص للرئيس عبد المجيد تبون

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الأحد 1 أوت 2021 بقصر قرطاج، رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس الدولة من الرئيس عبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
ويُعتبر هذا اللقاء هو الثاني خلال أسبوع، إذ استقبل رئيس الدولة يوم الثلاثاء الماضي رمطان لعمامرة .
وبدأ لعمامرة، مساء الأحد، زيارة لتونس، قادما من مصر، ضمن جولة إفريقية قادته أيضا إلى إثيوبيا والسودان.
وقال لعمامرة، عبر "تويتر": "بتكليف من رئيس الجمهورية، حللت مساء اليوم (الأحد) بتونس الشقيقة أين حظيت بشرف لقاء الرئيس قيس سعيد".
وأضاف أنه أبلغ سعيد "رسالة شفوية" من الرئيس تبون من دون أن يكشف تفاصيل عن محتواها.
وتابع لعمامرة: "كما اغتنمت هذه الفرصة لعرض نتائج المشاورات التي أجريتها مؤخرا بخصوص القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر وكذا حول الشراكة العربية الإفريقية".
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت القاهرة، وجود "توافق" بين مصر والجزائر "نحو الدعم الكامل" للرئيس سعيد ، و"لكل ما من شأنه صون الاستقرار" في تونس، حسب بيان للرئاسة عقب لقاء جمع رئيس مصر ووزير خارجية الجزائر. بينما لم يتطرق بيان جزائري عن مباحثاتهما للشأن التونسي.
والسبت، أجرى تبون اتصالا هاتفيا مع سعيد ، الذي أبلغه بأن تونس "تسير في الطريق الصحيح"، وبأنه سيتخذ قرارات هامة قريبا، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.
ويُعتبر هذا اللقاء هو الثاني خلال أسبوع، إذ استقبل رئيس الدولة يوم الثلاثاء الماضي رمطان لعمامرة .
وبدأ لعمامرة، مساء الأحد، زيارة لتونس، قادما من مصر، ضمن جولة إفريقية قادته أيضا إلى إثيوبيا والسودان.
وقال لعمامرة، عبر "تويتر": "بتكليف من رئيس الجمهورية، حللت مساء اليوم (الأحد) بتونس الشقيقة أين حظيت بشرف لقاء الرئيس قيس سعيد".
وأضاف أنه أبلغ سعيد "رسالة شفوية" من الرئيس تبون من دون أن يكشف تفاصيل عن محتواها.
وتابع لعمامرة: "كما اغتنمت هذه الفرصة لعرض نتائج المشاورات التي أجريتها مؤخرا بخصوص القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر وكذا حول الشراكة العربية الإفريقية".
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت القاهرة، وجود "توافق" بين مصر والجزائر "نحو الدعم الكامل" للرئيس سعيد ، و"لكل ما من شأنه صون الاستقرار" في تونس، حسب بيان للرئاسة عقب لقاء جمع رئيس مصر ووزير خارجية الجزائر. بينما لم يتطرق بيان جزائري عن مباحثاتهما للشأن التونسي.
والسبت، أجرى تبون اتصالا هاتفيا مع سعيد ، الذي أبلغه بأن تونس "تسير في الطريق الصحيح"، وبأنه سيتخذ قرارات هامة قريبا، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.
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