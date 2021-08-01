تعويضات مؤسسات التأمين للمؤمن لهم بلغت 350 م د خلال الثلاثي الأول من 2021

وات - أسندت مؤسسات التأمين في تونس تعويضات للمؤمن لهم بقيمة5ر350 مليون دينار (م د) خلال
الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة مقابل تعويضات بقيمة 2ر295 م د خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بتطور
بنسبة 7ر18 بالمائة
وكشفت البيانات الإحصائية التي تحصلت عليها (وات) من الهيئة العامة للتأمين (عمومية) أن التعويضات في مجال التأمين على
الحياة تضاعفت بثلاث مرات تقريبا، اذ بلغت قيمتها 2ر92 م د مقابل 7ر37 م د في الفترة ذاتها من السنة الفارطة
وبخصوص التعويضات المسندة على التأمين على غير الحياة فقد عرفت استقرارا حيث بلغت 3ر258 م د مع موفى مارس من هذه
السنة مقابل 6ر257 م د في الفترة ذاتها من 2020
وعلى مستوى التوزيع القطاعي فقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للتأمين تراجع التعويضات في فرع التأمين على السيارات
لتبلغ 1ر138 م د مقابل 6ر147 م د في نفس الفترة من العام الفارط
ويفسر هذا التراجع بنقص عدد حوادث السيارات منذ سنة 2020 بفعل إجراءات الحجر الصحي الشامل او الموجه لتطويق جائحة
فيروس كورونا وما انجر عنه من توقف حركة سير السيارات في فترات متعددة من العام ما جعل التعويضات تتراجع بدورها
وفي سياق متصل تقلصت التعويضات في مجال التأمين على النقل بنسبة 6ر2 بالمائة لتتراجع الى مستوى 7ر3 م د
وعلى صعيد آخر لم تتطور العقود المكتتبة (تجديد أوعقود قديمة) الا بنسبة 6ر3 بالمائة لتمر من 814 الفا و64 عقدا خلال
الثلاثي الأول من 2020 الى 843 الفا و146 عقدا خلال الربع الأول من العام الحالي
ويستأثر التامين على السيارات بالنصيب الاوفر من العقود اذ تم اكتتاب الى موفى مارس من هذا العام 530 الفا و204 عقود
مقابل 492 الفا و758 عقدا في ذات الفترة من السنة الماضية
وبلغت عقود التامين على الحريق 31286 عقدا مقابل 30137 عقدا في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو يقدر بنسبة 8ر3
بالمائة
أما التامين على النقل فقد شهد بدوره تطورا بنسبة 24 بالمائة ليبلغ عدد العقود مع موفى الثلاثية الأولى من العام
الجاري 24531 عقدا
هذا وعرف عدد عقود التأمين على البرد وهلاك الماشية تطورا لافتا بنسبة 39.7 بالمائة ليبلغ عدد العقود المكتتبة 1478 عقدا
مقابل 1058 عقدا في موفى مارس من 2020
وعلى صعيد آخر أظهرت معطيات الهيئة العامة للتأمين، أن رقم معاملات مؤسسات التامين في تونس بلغ موفى شهر مارس من
السنة الجارية 9ر899 م د مقابل 2ر871 م د خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية
وعرف التأمين على الحياة تراجعا طفيفا استقر على نسبة 1ر1 بالمائة ليبلغ مع موفي الثلاثية الأولى من هذا العام نحو 167 م د مقابل 7ر168 م د في الفترة ذاتها من السنة المنقضية وبالنسبة الى التأمين على غير الحياة فقد أظهر المؤشرات الإحصائية للقطاع نموه ب 3ر4 بالمائة ليمر من 5ر702 م د في الثلاثية الأولى من 2020 الى زهاء 733 في ذات الثلاثية من 2021
وبخصوص التوزيع القطاعي للتامين على غير الحياة فقد تبين ان التامين على السيارات زاد بنسبة 7 بالمائة ليتطور من 8ر379 م د الى 4ر406 م د بين الثلاثيتين الأوليتين ل 2020 و2021
أما التامين على الحريق فقد حقق نموا ليبلغ نهاية الربع الأول من العام الجاري 2ر99 م د مقابل 5ر93 م د في نفس المدة من العام الفارط
وعرف التأمين على النقل بدوره تطورا برقم واحد بنسبة 8ر5 بالمائة ليبلغ نهاية الثلاثية الأولى من هذه السنة 8ر21 م د مقابل 6ر20 م د في ذات الفترة من العام الماضي
وفي جانب آخر بلغت أموال شركات التأمين الموظفة في البنوك والبورصة نموا بنسبة 3ر9 بالمائة لتبلغ مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 3ر6979 م د مقابل 8ر6386 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.
الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة مقابل تعويضات بقيمة 2ر295 م د خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بتطور
بنسبة 7ر18 بالمائة
وكشفت البيانات الإحصائية التي تحصلت عليها (وات) من الهيئة العامة للتأمين (عمومية) أن التعويضات في مجال التأمين على
الحياة تضاعفت بثلاث مرات تقريبا، اذ بلغت قيمتها 2ر92 م د مقابل 7ر37 م د في الفترة ذاتها من السنة الفارطة
وبخصوص التعويضات المسندة على التأمين على غير الحياة فقد عرفت استقرارا حيث بلغت 3ر258 م د مع موفى مارس من هذه
السنة مقابل 6ر257 م د في الفترة ذاتها من 2020
وعلى مستوى التوزيع القطاعي فقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للتأمين تراجع التعويضات في فرع التأمين على السيارات
لتبلغ 1ر138 م د مقابل 6ر147 م د في نفس الفترة من العام الفارط
ويفسر هذا التراجع بنقص عدد حوادث السيارات منذ سنة 2020 بفعل إجراءات الحجر الصحي الشامل او الموجه لتطويق جائحة
فيروس كورونا وما انجر عنه من توقف حركة سير السيارات في فترات متعددة من العام ما جعل التعويضات تتراجع بدورها
وفي سياق متصل تقلصت التعويضات في مجال التأمين على النقل بنسبة 6ر2 بالمائة لتتراجع الى مستوى 7ر3 م د
وعلى صعيد آخر لم تتطور العقود المكتتبة (تجديد أوعقود قديمة) الا بنسبة 6ر3 بالمائة لتمر من 814 الفا و64 عقدا خلال
الثلاثي الأول من 2020 الى 843 الفا و146 عقدا خلال الربع الأول من العام الحالي
ويستأثر التامين على السيارات بالنصيب الاوفر من العقود اذ تم اكتتاب الى موفى مارس من هذا العام 530 الفا و204 عقود
مقابل 492 الفا و758 عقدا في ذات الفترة من السنة الماضية
وبلغت عقود التامين على الحريق 31286 عقدا مقابل 30137 عقدا في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو يقدر بنسبة 8ر3
بالمائة
أما التامين على النقل فقد شهد بدوره تطورا بنسبة 24 بالمائة ليبلغ عدد العقود مع موفى الثلاثية الأولى من العام
الجاري 24531 عقدا
هذا وعرف عدد عقود التأمين على البرد وهلاك الماشية تطورا لافتا بنسبة 39.7 بالمائة ليبلغ عدد العقود المكتتبة 1478 عقدا
مقابل 1058 عقدا في موفى مارس من 2020
وعلى صعيد آخر أظهرت معطيات الهيئة العامة للتأمين، أن رقم معاملات مؤسسات التامين في تونس بلغ موفى شهر مارس من
السنة الجارية 9ر899 م د مقابل 2ر871 م د خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية
وعرف التأمين على الحياة تراجعا طفيفا استقر على نسبة 1ر1 بالمائة ليبلغ مع موفي الثلاثية الأولى من هذا العام نحو 167 م د مقابل 7ر168 م د في الفترة ذاتها من السنة المنقضية وبالنسبة الى التأمين على غير الحياة فقد أظهر المؤشرات الإحصائية للقطاع نموه ب 3ر4 بالمائة ليمر من 5ر702 م د في الثلاثية الأولى من 2020 الى زهاء 733 في ذات الثلاثية من 2021
وبخصوص التوزيع القطاعي للتامين على غير الحياة فقد تبين ان التامين على السيارات زاد بنسبة 7 بالمائة ليتطور من 8ر379 م د الى 4ر406 م د بين الثلاثيتين الأوليتين ل 2020 و2021
أما التامين على الحريق فقد حقق نموا ليبلغ نهاية الربع الأول من العام الجاري 2ر99 م د مقابل 5ر93 م د في نفس المدة من العام الفارط
وعرف التأمين على النقل بدوره تطورا برقم واحد بنسبة 8ر5 بالمائة ليبلغ نهاية الثلاثية الأولى من هذه السنة 8ر21 م د مقابل 6ر20 م د في ذات الفترة من العام الماضي
وفي جانب آخر بلغت أموال شركات التأمين الموظفة في البنوك والبورصة نموا بنسبة 3ر9 بالمائة لتبلغ مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 3ر6979 م د مقابل 8ر6386 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.
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