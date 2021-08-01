تعويضات مؤسسات التأمين للمؤمن لهم بلغت 350 م د خلال الثلاثي الأول من 2021

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أسندت مؤسسات التأمين في تونس تعويضات للمؤمن لهم بقيمة5ر350 مليون دينار (م د) خلالالأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة مقابل تعويضات بقيمة 2ر295 م د خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بتطوربنسبة 7ر18 بالمائةوكشفت البيانات الإحصائية التي تحصلت عليها (وات) من الهيئة العامة للتأمين (عمومية) أن التعويضات في مجال التأمين علىالحياة تضاعفت بثلاث مرات تقريبا، اذ بلغت قيمتها 2ر92 م د مقابل 7ر37 م د في الفترة ذاتها من السنة الفارطةوبخصوص التعويضات المسندة على التأمين على غير الحياة فقد عرفت استقرارا حيث بلغت 3ر258 م د مع موفى مارس من هذهالسنة مقابل 6ر257 م د في الفترة ذاتها من 2020وعلى مستوى التوزيع القطاعي فقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للتأمين تراجع التعويضات في فرع التأمين على السياراتلتبلغ 1ر138 م د مقابل 6ر147 م د في نفس الفترة من العام الفارطويفسر هذا التراجع بنقص عدد حوادث السيارات منذ سنة 2020 بفعل إجراءات الحجر الصحي الشامل او الموجه لتطويق جائحةفيروس كورونا وما انجر عنه من توقف حركة سير السيارات في فترات متعددة من العام ما جعل التعويضات تتراجع بدورهاوفي سياق متصل تقلصت التعويضات في مجال التأمين على النقل بنسبة 6ر2 بالمائة لتتراجع الى مستوى 7ر3 م دوعلى صعيد آخر لم تتطور العقود المكتتبة (تجديد أوعقود قديمة) الا بنسبة 6ر3 بالمائة لتمر من 814 الفا و64 عقدا خلالالثلاثي الأول من 2020 الى 843 الفا و146 عقدا خلال الربع الأول من العام الحاليويستأثر التامين على السيارات بالنصيب الاوفر من العقود اذ تم اكتتاب الى موفى مارس من هذا العام 530 الفا و204 عقودمقابل 492 الفا و758 عقدا في ذات الفترة من السنة الماضيةوبلغت عقود التامين على الحريق 31286 عقدا مقابل 30137 عقدا في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو يقدر بنسبة 8ر3بالمائةأما التامين على النقل فقد شهد بدوره تطورا بنسبة 24 بالمائة ليبلغ عدد العقود مع موفى الثلاثية الأولى من العامالجاري 24531 عقداهذا وعرف عدد عقود التأمين على البرد وهلاك الماشية تطورا لافتا بنسبة 39.7 بالمائة ليبلغ عدد العقود المكتتبة 1478 عقدامقابل 1058 عقدا في موفى مارس من 2020وعلى صعيد آخر أظهرت معطيات الهيئة العامة للتأمين، أن رقم معاملات مؤسسات التامين في تونس بلغ موفى شهر مارس منالسنة الجارية 9ر899 م د مقابل 2ر871 م د خلال الفترة ذاتها من السنة الماضيةوعرف التأمين على الحياة تراجعا طفيفا استقر على نسبة 1ر1 بالمائة ليبلغ مع موفي الثلاثية الأولى من هذا العام نحو 167 م د مقابل 7ر168 م د في الفترة ذاتها من السنة المنقضية وبالنسبة الى التأمين على غير الحياة فقد أظهر المؤشرات الإحصائية للقطاع نموه ب 3ر4 بالمائة ليمر من 5ر702 م د في الثلاثية الأولى من 2020 الى زهاء 733 في ذات الثلاثية من 2021وبخصوص التوزيع القطاعي للتامين على غير الحياة فقد تبين ان التامين على السيارات زاد بنسبة 7 بالمائة ليتطور من 8ر379 م د الى 4ر406 م د بين الثلاثيتين الأوليتين ل 2020 و2021أما التامين على الحريق فقد حقق نموا ليبلغ نهاية الربع الأول من العام الجاري 2ر99 م د مقابل 5ر93 م د في نفس المدة من العام الفارطوعرف التأمين على النقل بدوره تطورا برقم واحد بنسبة 8ر5 بالمائة ليبلغ نهاية الثلاثية الأولى من هذه السنة 8ر21 م د مقابل 6ر20 م د في ذات الفترة من العام الماضيوفي جانب آخر بلغت أموال شركات التأمين الموظفة في البنوك والبورصة نموا بنسبة 3ر9 بالمائة لتبلغ مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 3ر6979 م د مقابل 8ر6386 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.