نابل: استراتيجية جهوية تعزّز نسق التلقيح لبلوغ 6 آلاف تلقيح في اليوم بداية من غرة أوت القادم

وات -

كشفت المديرة الجهوية للصحة بنابل، رجاء محفوظ مشيرقي، اليوم السبت، عن أبرز محاور الاستراتجية الجهوية التي تم ضبطها لتعزيز نسق التلقيح بولاية نابل، والتي ترمي بالخصوص الى مضاعفة الطاقة اليومية للتلقيح بالجهة لبلوغ 6 آلاف تلقيح في اليوم بداية من غرة أوت القادم.وأشارت، في تصريح لـ(وات)، الى ان هذه الاستراتيجية ستقوم على الترفيع في طاقة المراكز الجهوية بنابل وقرنبالية والحمامات ومنزل تميم من 2000 الى 4000 الاف تلقيح في اليوم، وعلى تطوير نسق عمل المراكز المحلية للتلقيح بالدوائر الصحية ببوعروب وقليبية و قربة تدريجيا من 200 الى 400 تلقيح، والترفيع في نسق عملها من يوم الى 3 أيام في الاسبوع، بما سيساهم في الترفيع في الطاقة الاجمالية لهذه المراكز الى 1200 تلقيح في الاسبوع.ولاحظت، ان هذه المجهودات ستتعزز بتنظيم حملات لتقريب التلقيح من المسجلين على منظومة "ايفاكس" والذين تعذر عليهم تلقي جرحات اللقاح، اما لاسباب خاصة او ظرفية او بسبب العزوف عن التنقل الى مراكز بعيدة عن مقرات سكناهم.وأبرزت ذات المصدر، ان الحملات المبرمجة والتي ستنجز وفق طاقة كل مركز وامكانياته البشرية، ستشمل مراكز الصحة الاساسية بسليمان للفئة العمرية أكثر من 50 سنة، وبالنسبة للفئة العمرية التي تفوق 60 سنة بتاكلسة والهوارية والميدة ومنزل بوزلفة وبني خلاد وحمام الاغزاز.ولفتت، الى ان الادارة الجهوية وضعت برنامجا للتلقيح بهذه المراكز وفقة رزنامة اسبوعية بنسق عمل من 4 الى 6 ايام الاسبوع وفق ما ستمكنه الامكانيات اللوجستية، خاصة توفر اللقاح والموارد البشرية، مشددة على أهمية دور السلط المحلية في تحقيق هذا الهدف انطلاقا من تحديد المستهدفين ودعوتهم لتلقي التلقيح وتنظيم العملية.وبيّنت، أن تعميم تجربة تنظيم عمليات تلقيح بمراكز الصحة الاساسية مرده نجاح التجربة التي نظمتها الادارة الجهوية بمركز الصحة الوسيط بسليمان والتي مكنت من تلقيح نحو 200 مستفيد من الذين تفوق اعمارهم 60 سنة.وعبرت المديرة الجهوية للصحة، عن أملها في ادراج معتمديتي الهوارية وتاكلسة ضمن برنامج تدخلات الجيش الوطني لمعاضدة البرنامج الوطني للتلقيح وخاصة بالمناطق النائية.يشار إلى أن 32 بالمائة من سكان ولاية نابل يقطنون بالمناطق الريفية، فضلا عن ان الجهة تعِدّ 99 عمادة، بما يؤكد الحاجة الى ايجاد برامج خصوصية والى الدعم اللوجستي لوزارة الدفع الوطني للوصول الى اكبر عدد من المستفيدين.وقد بلغ عدد الملقحين بولاية نابل بلغ الى حدود يوم 26 جويلية 147102 منتفعا، موزعين على 69910 بالجرعة الاولى و50192 بالجرعة الثانية، وفق احصائيات نشرتها الادارة الجهوية للصحة على موقعها الرسمي.