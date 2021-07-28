النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع المدرب الايطالي جيوفاني سوليناس لمدة موسم

وات - أعلن النادي الرياضي الصفاقسي، اليوم الأربعاء، عن التعاقد رسميا مع الإيطالي جيوفاني سوليناس لتدريب الفريق الاول لكرة القدم لمدة موسم واحد.
وأوضح النادي الرياضي الصفاقسي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات أنّ المدرب الايطالي جيوفاني سوليناس البالغ من العمر 53 سنة يتمتع خبرة واسعة على المستوى الافريقي والعربي والمغاربي.
وسبق لسوليناس ان درب بالخصوص في الجزائر والسعودية وجنوب افريقيا.
كما كشف نادي عاصمة الجنوب عن التركيبة الجديدة للإطار الفني الموسع لفريق أكابر كرة القدم، والتي ستكون على النحو التالي:
المدير العام: غازي الغرايري
مدرب الفريق الأول: جيوفاني سوليناس
مساعد مدرب الفريق الأول: هيكل قمامدية
مساعد مدرب الفريق الأول: كريم النفطي
مدرب حراس المرمى: طارق عبد العليم
المعد البدني للفريق الأول: ماتيو باسيلي
المعد البدني للفريق الأول: محمد أمين بوزيد
مدرب الفريق ب: سليم الشريف
مدرب حراس المرمى للفريق ب: محمد الفخفاخ
المعد البدني للفريق ب: سيتم تعيينه لاحقا
وأوضح النادي الرياضي الصفاقسي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات أنّ المدرب الايطالي جيوفاني سوليناس البالغ من العمر 53 سنة يتمتع خبرة واسعة على المستوى الافريقي والعربي والمغاربي.
وسبق لسوليناس ان درب بالخصوص في الجزائر والسعودية وجنوب افريقيا.
كما كشف نادي عاصمة الجنوب عن التركيبة الجديدة للإطار الفني الموسع لفريق أكابر كرة القدم، والتي ستكون على النحو التالي:
المدير العام: غازي الغرايري
مدرب الفريق الأول: جيوفاني سوليناس
مساعد مدرب الفريق الأول: هيكل قمامدية
مساعد مدرب الفريق الأول: كريم النفطي
مدرب حراس المرمى: طارق عبد العليم
المعد البدني للفريق الأول: ماتيو باسيلي
المعد البدني للفريق الأول: محمد أمين بوزيد
مدرب الفريق ب: سليم الشريف
مدرب حراس المرمى للفريق ب: محمد الفخفاخ
المعد البدني للفريق ب: سيتم تعيينه لاحقا
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 229936