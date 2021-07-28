النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع المدرب الايطالي جيوفاني سوليناس لمدة موسم

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أعلن النادي الرياضي الصفاقسي، اليوم الأربعاء، عن التعاقد رسميا مع الإيطالي جيوفاني سوليناس لتدريب الفريق الاول لكرة القدم لمدة موسم واحد.وأوضح النادي الرياضي الصفاقسي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات أنّ المدرب الايطالي جيوفاني سوليناس البالغ من العمر 53 سنة يتمتع خبرة واسعة على المستوى الافريقي والعربي والمغاربي.وسبق لسوليناس ان درب بالخصوص في الجزائر والسعودية وجنوب افريقيا.كما كشف نادي عاصمة الجنوب عن التركيبة الجديدة للإطار الفني الموسع لفريق أكابر كرة القدم، والتي ستكون على النحو التالي:المدير العام: غازي الغرايريمدرب الفريق الأول: جيوفاني سوليناسمساعد مدرب الفريق الأول: هيكل قمامديةمساعد مدرب الفريق الأول: كريم النفطيمدرب حراس المرمى: طارق عبد العليمالمعد البدني للفريق الأول: ماتيو باسيليالمعد البدني للفريق الأول: محمد أمين بوزيدمدرب الفريق ب: سليم الشريفمدرب حراس المرمى للفريق ب: محمد الفخفاخالمعد البدني للفريق ب: سيتم تعيينه لاحقا