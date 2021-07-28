   Zine Haddad - أشواق الحج  

النادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع المدرب الايطالي جيوفاني سوليناس لمدة موسم

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 15:41قراءة: 0 د, 41 ث
وات - أعلن النادي الرياضي الصفاقسي، اليوم الأربعاء، عن التعاقد رسميا مع الإيطالي جيوفاني سوليناس لتدريب الفريق الاول لكرة القدم لمدة موسم واحد.

وأوضح النادي الرياضي الصفاقسي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات أنّ المدرب الايطالي جيوفاني سوليناس البالغ من العمر 53 سنة يتمتع خبرة واسعة على المستوى الافريقي والعربي والمغاربي.


وسبق لسوليناس ان درب بالخصوص في الجزائر والسعودية وجنوب افريقيا.

 كما كشف نادي عاصمة الجنوب عن التركيبة الجديدة للإطار الفني الموسع لفريق أكابر كرة القدم، والتي ستكون على النحو التالي: 
المدير العام: غازي الغرايري
مدرب الفريق الأول: جيوفاني سوليناس
 مساعد مدرب الفريق الأول: هيكل قمامدية
مساعد مدرب الفريق الأول: كريم النفطي
 مدرب حراس المرمى: طارق عبد العليم
 المعد البدني للفريق الأول: ماتيو باسيلي
المعد البدني للفريق الأول: محمد أمين بوزيد
  مدرب الفريق ب:  سليم الشريف
مدرب حراس المرمى للفريق ب: محمد الفخفاخ
المعد البدني للفريق ب: سيتم تعيينه لاحقا

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229936



En continu

Toutes les news

الأربعاء 28 جويلية 2021 | 18 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:12 19:31 16:15 12:33 05:22 03:39
41°
40°% 9:الرطــوبة
تونــس25°
5.14 كم/س
:الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
40°-2542°-2738°-2740°-3039°-27
  • Avoirs en devises
    20565,9

  • (27 juill)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,29850 DT        1$ =2,79630 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juill)   1140,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة