وزارة الدفاع: "بعض صفحات التواصل الإجتماعي تعمّدت انتحال صفة المؤسسة العسكرية ونشر أخبار زائفة ومضلّلة للرأي العام"

قالت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، إن بعض صفحات التواصل الإجتماعي (فايسبوك وتويتر)، "تعمّدت انتحال صفة المؤسسة العسكرية، تحت مسمّيات مختلفة كما تعمّدت نشر أخبار زائفة ومضلّلة للرأي العام".
وفي هذا السياق ذكّرت الوزارة مجددا، بأن "هذه الصفحات الوهمية، لا تمت للمؤسسة العسكرية بأيّة صلة ولا يمكن اعتمادها كمصدر للمعلومة".
وجاء في البلاغ كذلك إلى أن وزارة الدفاع الوطني ليس لها غير موقعها الإلكتروني www.defense.tn أو الناطق الرسمي بإسمها لنشر الأخبار المتعلّقة بأنشطة مختلف هياكلها.
وفي هذا السياق ذكّرت الوزارة مجددا، بأن "هذه الصفحات الوهمية، لا تمت للمؤسسة العسكرية بأيّة صلة ولا يمكن اعتمادها كمصدر للمعلومة".
وجاء في البلاغ كذلك إلى أن وزارة الدفاع الوطني ليس لها غير موقعها الإلكتروني www.defense.tn أو الناطق الرسمي بإسمها لنشر الأخبار المتعلّقة بأنشطة مختلف هياكلها.
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