قيس سعيّد مطمئنا رجال الأعمال: ما عنديش مشكلة معاكم

لسنا انقلابيين

صبرت كثيرا ووجهت التحذير تلو التحذير لكن للأسف هناك من في آذانهم وقرا لا يسمعون

ليس هناك مساس بالحريات والأمر يتعلق بتنظيم مؤقت للسلط ريثما يزول الخطر

يدعو التونسيين 'لالتزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة ألقاها في اجتماعه اليوم الاثنين 26 جويلية 2021، أنه ''لا مشكل له مع رجال الأعمال التونسيين'' وذلك ردا على الشائعات التي تم تداولها حول منع السفر على رجال الأعمال.وقال سعيد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال لقائه برؤساء المنظمات الوطنية، ''أطمئن رجال الأعمال ما فماش مشكلة مع رجال الأعمال التونسيين.. بالعكس..'' وأضاف القول ''ولكن الشرعية يجب أن تكون مشروعة''.وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إنه طبّق القانون وإنه يستغرب من حديث البعض عن انقلاب، مشددا على أنه ليس انقلابيا لكن لن يترك الدولة لقمة سائغة.وأكد رئيس الدولة أن الإنقلاب هو الخروج عن الشرعية، مشددا على أن الدولة قائمة ولا مجال للمساس بمبدأ المساواة.وبين أن المصالحة لا تكون إلى مع الشعب.ودعا الأطراف التي تعتبر أن الأمر يتعلق بالانقلاب إلى مراجعة دروسهم في القانون.وتابع أنه أعلم رئيس الحكومة المُعفى هشام المشيشي بإعفائه وهاتف رئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعلمه بتفعيل الفصل 80 من الدستور.وقال 'كل يوم نسجل المئات من الوقيات... أليس الموت خطر داهم؟'وقال رئيس الجمهورية "صبرت كثيرا ووجهت التحذير تلو التحذير لكن للأسف هناك من في آذانهم وقرا لا يسمعون".وأضاف رئيس الدولة "اعتقد البعض أن الأخلاق ضعف والاحترام ضعف والتعفف نوع من الخوف وتواصلت الأوضاع إلى حد لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة وكان هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل" حسب تعبيره.وأكّد سعيّد أنّ المرافق العمومية لم تعد تعمل واستشرى الفساد واللقاءات أصبحت تتم مع من هم مطلوبون للعدالة ومه من ينهب ثروات الشعب .وتابع رئيس الجمهورية "نفد الصبر وبلغ السيل الزُبى رغم التحذيرات المتتالية" وفق قوله.وشدد رئيس الجمهورية على أنه لا مجل للمساس بالحريات بمبدأ المساواة وأن الأمر يتعلق بتنظيم مؤقت للسلط ريثما يزول الخطر الداهم.ودعا قيس سعيد إلى عم الإنسياق وراء دعوات الفوضى، مبينا أن هناك أطراف ترغب في إثارة الفوضى وسيلان الدم.وحذر رئيس الدولة من الإنفجار الداخلي الذي اعتبره أخطر شيء، وطالب التونسيين بعدم المواجهة في الشارع.ودعا رئيس الجمهورية التونسيين "لالتزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات وعدم ايلاء الصريحات والشائعات التي احترفها البعض أي أهمية".وأكّد سعيّد أنّه لا يريد أن تسيل قطرة دم واحدة وشدد على أن هناك قانون يطبق على الجميع .