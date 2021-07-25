تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاحد وحتى السبت 31 جويلية 2021، خاصة بالشمال

وات -

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي، ان تتواصل درجات الحرارة مرتفعة، اليوم الاحد وحتى السبت 31 جويلية 2021، خاصة بالشمال، اين تتجاوز المعدلات العادية لشهر جويلية بفارق يتراوح بين 5 و 10 درجات.وتشهد تونس خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع والاثنين المقبل، ارتفاعا هاما في درجات الحرارة، إذ ينتظر ان تتجاوز القصوى منها المعدلات الموسمية من 4 الى 9 درجات في جلّ الجهات، وفق ما صرّح به، الجمعة المنقضي، لوكالة "وات"، المهندس الأول ورئيس قسم التوقعات والاعلام بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي.وستصل الدرجات القصوى الى ما بين 40 و44 درجة في اغلب جهات البلاد متجاوزة بذلك المعدلات الموسمية لشهر جويلية التي تكون عادة بين 30 و39 درجة.وأوضح المهندس بالمعهد الوطني للرصد أنّ ارتفاع درجات الحرارة يفسّر بوصول كتل هوائية صحراوية إلى تونس مشيرا الى انه سيتم تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من منتصف الأسبوع المقبل.وأفاد أنّ موجة الحرارة هذه تتزامن مع قدوم موسم "أوسّو"، 25 جويلية- 2 سبتمبر، أو موسم موجة الحرّ حسب التقويم الأمازيغي.وينتظر أن تسجل ولاية جندوبة، وفق توقعات قدمها المعهد لدرجات الحرارة في مختلف الولايات اليوم الاحد وليومي الاثنين والثلاثاء، 26 و27 جويلية 2021، اعلى الدرجات بين 44 و45 درجة فيما ستسجل نابل والمهدية ادنى درجات الحرارة بين 33 و34 درجة. وفي ما يلي جدول درجات الحرارة بالتفصيل :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتونس الكبرى 42 42 40بنزرت 41 41 39نابل 33 33 33زغوان 41 41 38باجة 44 43 43جندوبة 45 45 44الكاف 43 41 40سليانة 43 41 39سوسة 41 41 38المنستير 38 38 36المهدية 33 34 33القيروان 43 43 41سيدي بوزيد 42 41 38القصرين 40 39 37قفصة 41 41 40توزر 43 44 43قبلي 42 43 42صفاقس 35 35 36قابس 36 36 36مدنين 42 41 39تطاوين 39 39 38