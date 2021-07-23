3 نواب يطالبون بعرض تقرير طبي مفصل حول الحالة الصحية لراشد الغنوشي

وات -

طالب 3 نواب عن الكتلة الديمقراطية،اليوم الجمعة، النائبة الأولى لرئيس البرلمان، سميرة شواشي، بتقديم تقرير طبي حول الوضع الصحي لرئيس المجلس النيابي، راشد الغنوشي(80 سنة) اثر تواتر أخبار حول وضعه الصحي.وجاء في مراسلة وجهها للبرلمان النواب ،هيكل المكي و ليلى حداد و محسن عرفاوي (ينتمون لحركة الشعب) واطلعت عليها وكالة (وات) ان النواب طلبوا من الشواشي ان تقدم تقريرا طبيا "مفصلا" ومحررا من الاطباء المباشرين للحالة الصحية للغنوشي الذي اقام فترة في المستشفى العسكري بالعاصمة مشددين على عرض ذلك التقرير الطبي المفصل على نواب الشعب.وقد أكدت النائبة ليلى حداد لوكالة (وات) صحة توجيه تلك المراسلة لرئيس البرلمان عبر مكتب الضبط.ولاحظ النواب ان سميرة الشواشي ومنذ الاعلان عن اصابة راشد الغنوشي بفيروس كورونا المستجد يوم 13 جويلية الحالي ،وتواتر اخبار حول وضعه الصحي، لم " تتول تقديم معلومات للعموم حول تطور الوضع الصحي للغنوشي ومدى قدرته على مواصلة ترؤس المجلس النيابي".ولاحظ النواب المكي والعرفاوي و حداد والمنتمين ايضا للكتلة الديمقراطية (38 نائبا) في مراسلتهم ان الشواشي "لم تشر الى ان الأمر يتعلق بشغور وقتي او نهائي لمنصب رئاسة المجلس النيابي".وتنظم الفصول 50 و 52 من النظام الداخلي للمجلس حالتي الشغور الوقتي او النهائي لهذا المنصب.وكان الغنوشي قد انتخب رئيسا للبرلمان يوم 13 نوفمبر 2019 وحصل حينها على 123 صوتا من أصل 217، كما تم انتخاب نائبين له وهما سميرة الشواشي (حزب قلب تونس) ،نائبة اولى له وطارق الفتيتي نائبا ثانيا (من المستقلين).وكان الغنوشي الذي تلقى لقاحا للتوقي من كورونا قد غادر قبل يومين المستشفى العسكري بالعاصمة، اثر تلقيه العلاج اللازم إثر إصابته بهذا الفيروس ،وفق ما ذكره البرلمان في بلاغ له في نفس اليوم.وتم يوم 13 جويلية الحالي الاعلان عن تأكد إصابة الغنوشي بالفيروس التاجي إثر إجراء تحليل سريع .