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سماء قليلة السحب ودرجات الحرارة تسجل ارتفاعا طفيفا

Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 - 10:07قراءة: 0 د, 15 ث
تكون السماء اليوم الاربعاء، قليلة السحب بأغلب المناطق وأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالوسط الغربي
وتهب الرياح ضعيفة فمعتدلة من القطاعين الشمالي والشرقي بالوسط والجنوب والبحر قليل الاضطراب .

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا، لتتراوح بين 30 و35 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات و36 الى 41 درجة ببقية المناطق



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