سماء قليلة السحب ودرجات الحرارة تسجل ارتفاعا طفيفا

تكون السماء اليوم الاربعاء، قليلة السحب بأغلب المناطق وأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالوسط الغربيوتهب الرياح ضعيفة فمعتدلة من القطاعين الشمالي والشرقي بالوسط والجنوب والبحر قليل الاضطراب .وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا، لتتراوح بين 30 و35 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات و36 الى 41 درجة ببقية المناطق