النادي الافريقي يجدد عقد نجمه الصاعد شهاب العبيدي الى غاية 2024

كشف النادي الافريقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تجديد عقد نجمه الصاعد شهاب العبيدي الى غاية 2024.وبرز شهاب العبيدي (20 عاما) الذي يشغل خطة لاعب وسط مع المنتخب التونسي لكرة القدم خلال نهائيات كاس افريقيا للامم تحت 20 عاما بموريتانيا في شهر مارس الماضي وساهم بقسط وافر في حصول منتخب "نسور قرطاج" على المركز الرابع لكنه دخل اثر ذلك في خلاف مع فريقه بسبب تغيبه عن التمارين وسط اخبار عن تحوله الى البرتغال لاجراء اختبار مع سبورتينغ لشبونة.وكان النادي الافريقي اعلن سابقا عن تجديد عقود 10 لاعبين هم غازي عبد الرزاق الى 2022 وصابر خليفة ومهدي الوذرفي الى 2023 وبلال العيفة واحمد العبيدي وحمزة العقربي وسيف الشرفي وخليل القصاب وادم الطاوس الى 2024 وادم قرب الى 2025.