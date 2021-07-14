الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 14 جويلية

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توزر: تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع الحالات الإيجابية الى 1051 حالة مع تواصل استقرار عدد الوفيات

المنستير: تسجيل حالتي وفاة و417 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

سيدي بوزيد: تسجيل 7 وفيات و242 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

زغوان: انطلاق أشغال تركيز المستشفى الميداني

الكاف: تسجيل 14 حالة وفاة و237 إصابة في يوم واحد وحملات تحسيسية للتوقي من الوباء

سوسة: عدد الوفيات بفيروس "كورونا" يتخطى عتبة الالف وفاة

باجة: تسجيل 10 وفايات جديدة بفيروس "كورونا" و258 حالة ايجابية

نابل: نقل 4 مرضى كوفيد من مستشفى قرنبالية الى المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري لتخفيف الضغط الكبير على مادة الاوكسيجين

أحصت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 140 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بعد ورود نتائج 390 تحليلا بين مخبري وسريع موزعة الى 30 إصابة وردت نتائجها عن طريق التحاليل المخبرية و110 إصابات عن طريق التحاليل السريعة ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهور الجائحة الى 9822 إصابة جديدة منها 8581 حالة شفاء، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني ل(وات).وعرفت نتيجة لذلك الحالات النشطة الحاملة للفيروس في الفترة الحالية ارتفاعا ليبلغ 1051 حالة، وفق ذات المصدر، مشيرا الى انه لا توجد حالات خطيرة، حيث يقيم 23 مصابا في المستشفيات موزعين الى 5 في قسم الإنعاش الطبي و6 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و5 في نفس القسم بالمستشفى المحلي بدقاش و7 في القسم ذاته بالمستشفى الجهوي بنفطة، كما شهد عدد الوفيات استقرارا منذ قرابة الاسبوع في حدود 190 حالة وفاة اجمالا.وتلقى 13472 شخصا جرعات التلقيح ضد فيروس "كورونا" منهم 6390 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.تم بولاية المنستير تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" المستجد بمعتمدية المنستير والمكنين، و417 إصابة جديدة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 616 حالة وفاة و29 ألفا و826 إصابة خلال الفترة من مارس 2020 الى 12 جويلية الجاري، وفق حصيلة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وبلغت نسبة الاختبارات الإيجابية 42 فاصل 7 في المائة من مجموع 314 اختبارا اجريت بتاريخ 11 جويلية الجاري، ليرتفع العدد الجملي للاختبارات 109 آلاف و48 اختبارا بنسبة اختبارات إيجابية 28 فاصل 1 في المائة منذ بداية الجائحة وإلى غاية 11 جويلية الجاري.وتطور إلى حدّ 12 جويلية الجاري عدد الحالات النشطة إلى 8298 حالة نشطة مقابل 8108 حالات نشطة إلى غاية 11 جويلية الجاري، وارتفعت الحالات المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى 268 حالة مقابل 266 حالة إلى غاية 11 جويلية، وبلغت النسبة الجهوية لإشغال أسرة "الكوفيد" 96 فاصل 1 في المائةوحافظت ولاية المنستير وكلّ معتمدياتها على مستوى اختطار "مرتفع جدّا" مع تسجيل معدل جهوي للإصابات قدر ب992 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن وتراوحت الإصابات على مستوى المعتمديات لكلّ 100 ألف ساكن بين 1584 إصابة بجمال و325 إصابة ببني حسان، وتعدّ الجهة 12 معتمدية تفوق بها الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن 669 إصابة بزرمدين.وسجلت الجهة في المقابل 225 حالة تعافي جديدة ليتطور المجموع إلى 20 ألفا و912 حالة شفاء خلال الفترة من مارس 2020 الى 12 جويلية الجاريتم اليوم الاربعاء بولاية سيدي بوزيد، تسجيل 7 حالات وفاة، و242 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 16178 حالة منها 13032 حالة شفاء و517 حالة وفاة، حسب ما أكده كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي ل(وات)وتقدم معتمدية سيدي بوزيد الغربية بقية المعتمديات من حيث أعلى الإصابات ب5898 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية ب1485 حالة، والمكناسي ب1455 حالة، والرقاب ب1186 حالة، وأولاد حفوز ب1124 حالة، والمزونة ب985 حالة، والسوق الجديد ب780 حالة، وجلمة ب767 حالة، وبئر الحفي ب708 حالات، وبن عون ب609 حالات، والسبالة ب571 حالة، ومنزل بوزيان ب462 حالة، وأخيرا السعيدة ب219 حالة.كما وصل عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية إلى 110 مصابين منهم 72 مصابا بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، و8 مصابين بالمستشفى المحلي ببئر الحفي، و8 مصابين بالمستشفى المحلي بالرقاب، و7 مصابين بالمستشفى المحلي بسيدي علي بن عون، و9 مصابين بمستشفى أولاد حفوز، و6 مصابين بمستشفى المكناسي.وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بالولاية منذ ظهور فيروس "كورونا" 55362 تحليلا بعد رفع 552 تحليلا اليوم.انطلقت اليوم الأربعاء، أشغال إحداث المستشفى الميداني بالقاعة المغطاة بزغوان للتكفل بمرضى الكوفيد بولاية زغوان، حيث شرعت المقاولة المكلفة، بتركيز قاعات أسرة المصابين وتحديد مساراتها بألوان مختلفة لتسهيل تنقل المرضى والطواقم الطبيةوذكر مدير المستشفيات الميدانية بوازارة الصحة العميد محمد السوسي في تصريح ل(وات) أن الأشغال المتعلقة بتركيز القاعات والإنارة والأسرة ستنتهي يوم الجمعة المقبل، واشار في المقابل إلى أن المستشفى الميداني لن يكون وظيفيا إلا نهاية شهر جويلية الجاري نظرا لعدم توفر مادة الأكسجين الطبي حاليا.وأضاف أنه سيتم تركيز قاعة خاصة بالإطارالطبي وشبه الطبي، مجهزة بكاميرات مراقبة لمتابعة المرضى بصورة دائمة والتدخل في الوقت المناسب.وأفاد والي زغوان صالح المطيراوي ل(وات) أن توفير الأكسجين الطبي بالمستشفى الميداني خاصة وبوحدات الكوفيد عموما مرتبط بمدى توفره على المستوى الوطني، وأكد في هذا الجانب انه قام باتصالات مكثفة مع رئاسة الحكومة ووزارة الصحة لضمان تزويد الجهة بالأكسجين نظرا للنقص الفادح الذي تشهده الجهة من هذه المادةأصيب أهالي الكاف بحالة فزع بعد أعلان الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأربعاء، في تحيين جديد للوضع الوبائي حول انتشار فيروس "كورونا" المستجد بالجهة، والذي اكد تسجيل 14 حالة وفاة و237 إصابة جديدة من مجموع 440 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 12 جويلية، وهي أعلى حصيلة تسجل في الجهة على مستوى الوفيات منذ بداية ظهور الوباءوارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بولاية الكاف إلى 420 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 13142 حالة تعافى منها 11467 مصابا، وذلك بالتوازي مع ارتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 110 مرضى منهم 15 مريضا في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما يخضع 1675 شخصا إلى الحجر الصحي وهي ايضا أعلى حصيلة تسجل في مستوى الحالات النشيطة خلال ال10 ايام الاخيرةوتبعا لخطورة الوضع، بدات عدة جمعيات ومنظمات ومكونات مختلفة للمجتمع المدني في تنفيذ حملات تحسيسية تدعو فيها المواطنين إلى ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار واحترام التباعد الجسدي أمام المؤسسات المالية والباعة، وذلك إلى غاية نهاية الشهر الجاري في سعي إلى كسر حلقة العدوى بالفيروس والحد من انتشار الوباء في الجهةتخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" بولاية سوسة خلال ال24 ساعة الأخيرة عتبة الالف وفاة ليبلغ العدد 1001 حالة وفاة بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، وفق ما ورد بالتحيين الأخير للإدارة الجهوية للصحةوسجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، وفق ذات التحيين، 655 إصابة جديدة بعد اجراء 1881 تحليلا مخبريا أجريت يوم الاثنين الماضي، ليرتفع العدد الجملي للاصابات بكوفيد 19 بالجهة الى 36638 إصابة تم احصاؤها منذ ظهور الوباءولفتت التحيين الأخير الى ان حالات الخروج من الحجر الصحي ارتفعت في المقابل الى 29841 حالة بينما لا يزال، وفق نفس المصدر، 5796 شخصا خاضعين للمتابعة الطبية منهم 15 شخصا بمركز الحجر الصحي بالمهديةويرقد 413 مصابا بالفيروس بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة من بينهم 90 مريضا باقسام العناية المركزةسجلت ولاية باجة، امس الثلاثاء، 10 وفايات جديدة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد منهم 8 حالات بالمستشفي الجهوى لمدينة باجة، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس بالجهة الى 411 شخصا.وبلغت نسبة اشغال الاسرة بمرضي كوفيد بالمستشفيات المحلية والجهوية حتى امس الثلاثاء، 132 بالمائة حيث يواصل 166 شخصا الاقامة بها منهم 105 اشخاص بالمستشفي الجهوى بباجة.من جهة اخرى، سجلت امس الثلاثاء حصيلة مرتفعة للاصابات الجديدة بالفيروس بلغت 258 اصابة اغلبها بمدينة باجة وضواحيها (115 اصابة)، اضافة الى 26 اصابة بتستور و22 حالة بمجاز الباب و48 اصابة بنفزة و23 بتبرسق و8 اصابات بعمدون و14 اصابة بقبلاط واصابتان بتيبار، لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة الى 1331 حالة من جملة 30732 تحليلا تم اجراؤهاووصلت نسبة الشفاء من الفيروس فى الانخفاض لتبلغ 73,46 بالمائة حيث سجل تعافى 9782 شخصا من الفيروس بالجهة حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحة بباجة.امام تزايد ضغط الطلب على الاوكسيجين التجأت الادارة الجهوية للصحة بنابل، اليوم الاربعاء، الى نقل 4 مرضى كوفيد من مستشفى قرنبالية الى المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل، وذلك تفاديا لمزيد تعكر حالتهم الصحية ولتحفيف الضغط الكبير على الاوكسيجين خاصة وان مستشفى قرنبالية تجاوز طاقة استيعابه القصوى بتكفله بمجموع 36 مريضا، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للصحة بنابل رجاء محفوظ مشيرقي (وات).واوضحت مشيرقي ان الشركة المزودة بمادة الاوكسيجين عجلت اليوم في توفير ما يحتاجه مستشفى قرنبالية من قوارير الاوكسيجين، فضلا عن تعزيز المستشفى ب2 مكثفي اوكسيجين اضافيين ل11 مكثف اوكسيجين متوفرة بالمستشفى.واشارت الى ان الضغط الكبير على استغلال اسرة الاوكسيجين بقرنبالية ولد طلبا متزايدا على التزود بهذه المادة الحيوية ونقصا في المخزون بما دفع الى اتخاذ "اجراء استباقي لتخفيف الضغط على مستشفى قرنبالية" وفق تعبيرها، بنقل الحالات التي تحتاج الى كميات اكبر من الاوكسيجين الى مستشفى المعموري بنابل والذي يزود انطلاقا من خزان اوكسيجين.