الصين تمنح تونس هبة جديدة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 مكونة من 400 ألف جرعة

وات -

قررت حكومة جمهورية الصين الشعبية منح تونس هبة جديدة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 مكونة من 400 ألف جرعة، وفق ما أعلنه سفير الصين بتونس جانغ جيان قواه.وأفاد السفير الصيني بتونس في تصريح ل(وات) اليوم الثلاثاء انه نظرا للوضع الوبائي الراهن في تونس واعتبارا لعلاقات الصداقة المتميزة بين الصين وتونس ستهب الحكومة الصينية تونس شحنة جديدة من 400 الف جرعة لقاح من اجل مساعدتها على مجابهة الوباء في أقرب الاجال.واكد الديبلوماسي الصيني عزم بلاده على مواصلة تقديم الدعم الى تونس في اطار الامكانيات المتاحة والعمل يدا بيد من أجل تجاوز هذه الازمة الصحية.يشار الى ان تونس كانت تسلمت في مارس الماضي هبة صينية مكونة من 200 الف جرعة من لقاح "سينوفاك" كما وصلت الى تونس في جوان المنقضي شحنة اخرى في اطار الشراءات تضم 500 الف جرعة من لقاح "كورونوفاك" الصيني.