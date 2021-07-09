عدم اختيار انس جابر لحمل العلم التونسي في حفل افتتاح الالعاب الاولمبية أمر يحز في النفس (رئيسة جامعة التنس)

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اعلنت سلمى المولهي رئيسة الجامعة التونسية للتنس في تصريح اذاعي يوم الجمعة ان اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية قررت عدم اختيار لاعبة التنس انس جابر لحمل العلم الوطني خلال حفل افتتاح دورة الالعاب الاولمبية المقرر يوم 23 جويلية الجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو.واعربت رئيسة الجامعة التونسية للتنس عن استيائها من هذا القرار مذكرة بالنجاحات الباهرة التي حققتها انس جابر على امتداد مسيرتها الرياضية بما مكنها من تحسين ترتيبها العالمي ومنافسة اقوى لاعبات الكرة الصفراء. وقالت "انس جابر هي سفيرة الرياضة التونسية وهي جندية بصدد رفع الراية الوطنية اينما حلت وتمكنت بفضل انتصاراتها على لاعبات مصنفات من بين العشر الاوليات اخرها في اطار دورة ويمبلدون العريقة (احدى البطولات الاربع الكبرى، غراند سلام) التي بلغت خلالها الدور ربع النهائي من ادخال الفرحة على الجمهور التونسي لذلك كنت انتظر ان يتم منحها شرف حمل علم تونس خلال حفل افتتاح الاولمبياد".وتابعت "نود معرفة المقاييس التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية في اتخاذ هذا القرار. نستغرب حقيقة من عدم عقد اللجنة التي انتمي لمكتبها التنفيذي لاي اجتماع للتداول في الموضوع. عندما تساءلت عن المعايير تفاجأت بالرد ان انس جابر لا تزال صغيرة وبامكانها حمل العلم في مناسبات قادمة".وقالت سلمى المولهي "لقد تم اقصاء انس جابر وهو امر يحز في النفس. بلدان اخرى لم تتردد في منح شرف رفع علمها لابطالها من رياضة التنس على غرار سويسرا التي اختارت روجر فيدرر. هناك تقصير ضد الجامعة التونسية للتنس وضد انس جابر. كنت اتمنى ان تتم استشارة كافة الجامعات الرياضية وسلطة الاشراف من اجل وضع معايير واضحة. اليوم ربما هناك تصفية حسابات اجهل اسبابها. الى متى سيتواصل هضم حقوق الرياضيين. اتمنى ان تتم مراجعة هذا القرار ولسنا ضد اي رياضي اخر يحمل الراية الوطنية في الالعاب الاولمبية".وسبق لانس جابر (26 عاما) ان شاركت في مناسبتين في الالعاب الاولمبية لم تتجاوز خلالهما الدور الاول في لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.وتشارك تونس في دورة الالعاب الاولمبية المقررة من 23 جويلية الجاري الى 8 اوت المقبل بوفد يضم 63 رياضيا من ضمنهم 51 من الرياضات الفردية.