فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

Publié le Samedi 14 Février 2026 - 13:18 قراءة: 1 د, 21 ث
      
يشارك الفيلمان التونسيان "سماء بلا أرض" لأريج السحيري و "مكان أنتمي إليه" ليوسف حندوس ضمن المسابقات الرسمية للدورة 15 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية التي تنتظم من 29 مارس إلى 4 أفريل 2026 في مصر.

وينافس العمل الروائي الطويل "سماء بلأ أرض" ضمن مسابقة الفيلم الطويل التي ستشهد هذه السنة مشاركة أكثر من عشرة أعمال من عديد الدول الإفريقية، من بينها أعمال تُوجت ضمن مُسابقات الدورة 26 لأيام قرطاج السينمائية وهي ، الفيلم المصري "القصص" للمخرج أبو بكر شوقي الحائز على التانيت الذهبي ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفيلم "ظل أبي" للمخرج النيجيري أكينوالا ديفيز جنيور الذي حاز على التانيت الفضي ضمن المسابقة ذاتها.


وقد حاز فيلم "سماء بلا أرض" على العديد من الجوائز الدولية من بينها الجائزة الكبرى "النجمة الذهبية" ضمن فعاليات الدورة 22 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي انتظمت من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025، وجائزتي النقاد و "القروناد" (التي يمنحها ائتلاف الصحفيين في بلجيكا) خلال فعاليات الدورة 25 من مهرجان سينما المتوسط ببروكسال.
أما الفيلم القصير "مكان أنتمي إليه" ليوسف حندوس فيشارك ضمن قائمة تضم حولي 16 عملا، وهو عمل يجمع كلا من نزار بن بلقاسم ومنير مبروك وعبد اللطيف بوعلاق وإلياس الغزواني.

وستشهد هذه الدورة من المهرجان، إطلاق مسابقة "داوود عبد لسينما المؤلف" وذلك احتفاءً بإسهامات هذا المخرج الراحل "في ترسيخ مفهوم سينما المؤلف ودوره في تطوير اللغة السينمائية المصرية والعربية". ويتواصل فتح باب الترشح لهذه المُسابقة إلى غاية يوم 26 فيفري الجاري، لتُقدم للمواهب الجديدة من كتاب ومخرجي سينما في مصر والأفارقة المقيمين بها جائزة تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه مصري، وذلك دعما لسينما المؤلف.
وسيتم تخصيص فقرات ضمن هذه الدورة لتكريم المخرج المصري الراحل يوسف شاهين، وذلك في إطار الاحتفال بمائوية ميلاده .
السبت 14 فيفري 2026 | 26 شعبان 1447
