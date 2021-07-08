الحرس ينقذ 193 مهاجرا من الغرق ويقبض على 369 شخصا بعد إحباط عمليات هجرة غير نظامية

أحبطت وحدات الحرس في عدد من مناطق البلاد، ليلة الثلاثاء الأربعاء، 12 عملية هجرة غير نظامية وأنقذت 193 شخصا من الغرق وألقت القبض على 369 مجتازا بينهم أجانب، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الخميس.وذكر البلاغ أن وحدات الحرس الوطني بكلّ من المحرس والمهدية وصفاقس وجربة وجبنيانة وقرقنة أحبطت، ليلة الثلاثاء الأربعاء، 12 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وألقت القبض على 281 شخصا، مشيرا إلى أن الوحدات أنقذت 193 شخصا بعرض البحر، "بعد أن تعمدوا الاستعصاء وعدم الامتثال إثر تعرض مراكبهم للغرق نتيجة تسرب للمياه"، .وأضاف ذات المصدر أن من بين هؤلاء الأشخاص 147 من جنسيات دول إفريقية مختلفة و46 شخصا أصيلي ولايات مدنين وقفصة والمنستير ونابل وقرقنة وسيدي بوزيد والقصرين وتونس، منهم خمسة أشخاص مفتش عنهم.وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.كما تمكنت وحدات الحرس الوطني بكلّ من المهدية وجبنيانة وبوفيشة ومنارة الحمامات والفحص وجربة من ضبط 88 شخصا داخل منازل وعلى متن سيارات أجرة كانوا يعتزمون المشاركة في عمليات إبحار خلسة، وفق بلاغ الداخلية.وأذنت النيابة العمومية بمباشرة قضية عدلية موضوعها "تنظيم وفاق يهدف إلى مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة".