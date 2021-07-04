الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 4 جويلية 2021

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الكاف: تسجيل حالة وفاة و111 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع الضغط على المستشفيات

سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الاحد، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، حالة وفاة و 111 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 294 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 02 جويلية الجاري.وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء، إلى 372 وفاة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 11467 إصابة، منها 10319 حالة تعافي.في المقابل، تشهد الجهة ضغطا على المستشفيات، حيت بلغ عدد المقيمين فيها اليوم 90 شخصا، منهم 15 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، وهي الطاقة القصوى المحددة لهذه المؤسسات العلاجية.وأفاد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة ، عبد الباقي الجمني، ل(وات)، أن "الحالة حرجة في كامل أنحاء الولاية خاصة بمدينة الكاف اين وصلت نسبة العدوى بالفيروس إلى أكثر من 900 لكل ألف ساكن"، وفق تعبيره.وأشار الى أن 1148 شخصا يخضعون للحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال 10 ايام الاخيرة.