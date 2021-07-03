المهدية: تعميم الحجر الصحي الموجه على كل معتمديات الجهة من 5 إلى 14 جويلية الجاري

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أقرّت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالمهدية، اليوم السبت، تعميم الحجر الصحي الموجه على كل معتمديات الجهة الـ13، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 5 و14 جويلية 2021.ويتضمن قرار اللجنة، التي ترأسها معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك، منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا مع رفع الكراسي بالمقاهي والمطاعم انطلاقا من الساعة الرابعة مساء.ويشتمل القرار، الذي كان يهم فقط 3 معتمديات هي المهدية وهبيرة وأولاد الشامخ، منع مختلف التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وكافة التظاهرات الرياضية والثقافية والتخييم.ويمنع، أيضا، ارتياد دور العبادة مع تعليق انتصاب الأسواق الأسبوعية، وتشديد مراقبة مدى احترام البروتوكلات الصحية بالمؤسسات العمومية، ووسائل النقل المنتظم وغير المنتظم للأشخاص.وكان وزير النقل قد أكد، صباح اليوم، أنه سيرفع تقريرا لرئيس الحكومة تمهيدا لانعاقد مجلس وزاري يخصص للنظر في نواقص المنظومة الصحية بالمهدية وطرق تدعيمها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.وفاق عدد الإصابات في ثلاث دوائر صحية بالجهة 400 إصابة، خلال الاسبوعين الأخيرين، وهي هبيرة (815)، والمهدية (765)، والسواسي (415)، فيما تبقى المؤشرات في بقية الدوائر، التي تعد 11 دائرة، منذرة بخطر التفشي السريع للجائحة.