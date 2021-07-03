غدا الاحد: الدخول مجاني لجميع المتاحف والمواقع الاثرية

أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية في بلاغ لها أنّ الدخول لجميع المتاحف والمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة في الجهات غير المشمولة بالحجر الشامل في جميع أنحاء البلاد سيكون بصفة مجانية يوم غد الأحد 4 جويلية .وذكرت الوكالة في ذات البلاغ انه يتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.يذكر أن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح كل أول أحد من كل شهر ويوم 18 أفريل من كل عام (يوافق اليوم العالمي للمواقع والمعالم) ويوم 18 ماي من كل عام الموافق لليوم العالمي للمتاحف وكذلك أيام العطل الرسميّة.