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وزارة التعليم العالي: التوجيه الجامعي للناجحين في الباكالوريا سيكون حصريا عبر موقع الوزارة

Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 10:07 قراءة: 0 د, 18 ث
أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التوجيه الجامعي للطلبة الجدد سيكون حصريا عبر الموقع الرسمي للوزارة باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح

وأضافت الوزارة في بلاغ لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك انه بامكان كل مترشح للتوجيه الجامعي الحصول على كلمة العبور الخاصة بهم و ذالك ابتداء من يوم 6 جويلية الجاري عبر الرابط التالي "
https://login.orientation.tn





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