الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 29 جوان 2021

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بنزرت: اتخاذ اجراءات جهوية لتفعيل نسق التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد

سليانة: بلوغ نسبة التحاليل الإيجابية 01ر65 بالمائة وتسجيل 7 وفيات بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل 05 وفيات و173 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

قبلي: تسجيل حالة وفاة و24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة الاخيرة

جندوبة: وفاة 07 اشخاص وتسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

افادت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي في الادارة الجهوية للصحة ببنزرت ابتسام بلانكو، بان روزنامة الحملة الاستثنائية الجهوية والمحلية للتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد التي تم اقرارها من قبل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة في اجتماعها الدوري يوم الجمعة الفارط ستتضمن فتح مركزين قارين للتلقيحوبينت ان المركز الاول سيقع تركيزه الخميس والجمعة المقبلين براس الجبل بفضاء نادي الاطفال (خلف مقر المعتمدية)، حيث ستتم دعوة المسجلين القاطنين بالمعتمديات المجاورة وهي غار الملح واوتيك، للتوجه اليه، في حين سيكون المركز الثانى بمعتمدية ماطر وسيتم فتحه يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع انطلاقا من الاسبوع الجاري بفضاء دار الشباب بالمنطقة، وسيستقبل المسجلين بذات المعتمدية ومعتمديات غزالة وسجنان وجومين.واضافت بلانكو انه سيتم بالتنسيق مع مصالح الصحة واللجنة الجهوية لتنظيم النجدة تنفيذ حملة تطعيم استثنائية عن طريق الفريق المتنقل للتلقيح لفائدة من كان عمرهم 60 سنة فما فوق، ممن لم تتم دعوتهم للتلقيح عبر ارسالية قصيرة او لم يكونوا مسجلين في منظومة "ايفاكس"، وذلك يوم الخميس المقبل بالمدرسة الاعدادية بازينة بمعتمدية جومين، ويوم السبت المقبل بمركب الطفولة بمعتمدية سجنان.كما تم اقرار تلقيح ذات الفئة والشريحة العمرية بمراكز الصحة الاساسية بجومين وسجنان ايام عيادات الامراض المزمنة.ومن جانبه، اشار رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت محمد قويدر انه تم اتخاذ كافة الاجراءات لانجاح هذه الحملات الجهوية والمحلية الاستثنائية من حيث الاستعدادات اللوجستية وايضا البشرية وتفعيل مشاركة النسيج المجتمعي المتطوع، بالتوازي مع تسريع انفاذ قرار الترفيع في عدد اسرة الاوكسيجين بالجهة من 195 سريرا الى 300 سرير وغيرها من الاجراءات الوقائية للحد ما من سرعة انتشار الجائحة الفيروسية بكامل مناطق الولايةبلغت نسبة التحاليل الإيجابية بولاية سليانة أمس الإثنين 65،01 بالمائة، حيث تم تسجيل 249 إصابة مؤكدة من مجموع 383 تحليلا، كما تم تسجيل 7 حالات ليصل اجمالي الوفيات الى 280 حالة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة حسن المناعي (وات)وأضاف المناعي أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 66 اصابة بمكثر و47 اصابة بكسرى و37 اصابة بالروحية و31 اصابة بقعفور و43 اصابة ببوعرادة و17 اصابة بسليانة المدينة و3 اصابات بالعروسة واصابة ببرقو، لافتا إلى أن عدد الحالات الإيجابية الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 1199 حالةوبين ان طاقة الإستيعاب بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغت 105 بالمائة، وبلغت 312 بالمائة في المستشفى المحلي بمكثرأعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، في آخر تحيين لها للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة، عن تسجيل 05 وفيات و173 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 452 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 26 و27 جوان الجاري.وارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء الى 360 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس الى 10810 إصابة، تماثل منها 9956 للشفاء، فيما ارتفع عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 86 حالة، منهم 14 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف.وشهد عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي اليوم ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ عددهم 854 شخصا يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال الـ10 أيام الاخيرة.واعتبر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ(وات)، أن هذا الارتفاع الغير مسبوق في عدد الاصابات بالعدوى بالفيروس، يعود إلى عدم احترام البروتوكول الصحي في مختلف جوانبه، منبها الى خطورة الوضع الصحي بالجهة ومن امكانية مزيد انتشار الجائحة في حال تواصل مثل هذا السلوك الذي لا يساعد على كسر حلقة العدوى بهذا الوباء، حسب قوله.أحصت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي خلال ال24 ساعة الاخيرة، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن الجهة الى 312 حالة.وذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الطبية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، في تصريح أفاد به (وات) اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم ايضا رصد 24 حالة اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك اجمالي حالات الاصابة المؤكدة المسجلة منذ بداية الجائحة الى اليوم الى 8165 حالة، منها 7689 حالة تعافي، في حين لا تزال 164 حالة مصنفة نشطة.وتتوزع الحالات النشطة على معتمدية قبلي الشمالية بـ 24 حالة، ومعتمدية قبلي الجنوبية بـ 21 حالة، اضافة الى 3 حالات بمعتمدية دوز الشمالية، وحالتين فقط بمعتمدية دوز الجنوبية.ولاتزال 61 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية سوق الاحد، الى جانب 44 حالة بمعتمدية الفوار، و9 حالات بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية التي تشهد اليوم تنظيم حملة للتقصي السريع من قبل اطارات واعوان الدائرة الصحية بقبلي في ظل ارتفاع عدد الحالات النشطة المسجلة مؤخرا.وفي ذات السياق. اوضح علي الحداد ان هذه الحملة للتقصي السريع المفتوحة لعموم اهالي معتمدية رجيم معتوق، ترمي الى كسر حلقة العدوى واحتواء الوباء عبر العزل السريع للحالات الايجابية التي تسببت فيها حالة عدوى من خارج الولاية.توفي خلال يومي 26 و27 جوان الجاري بولاية جندوبة 07 اشخاص بعد ان أصيبوا بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس منذ بداية الجائحة الى 344 شخصا، 157 منهم توفوا خلال أشهر افريل وماي وجوان، نصفهم تقريبا توفوا مند بداية جوان الجاري(70 شخصا).وفي ذات المنحى ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" بولاية جندوبة ومنذ بداية الجائحة الى 6759 إصابة وذلك بعد تسجيل يومي 26 و27 من الشهر الجاري 171 إصابة جديدة موزعة بين مختلف الدوائر الصحية بالجهة.ولا يزال قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة يحافظ على نسبة امتلائه مائة بالمائة، وذلك بإيوائه ل04 مصابين حالتهم بين خطيرة وخطيرة جدا.ويقيم بأقسام الكوفيد بمستشفيات ولاية جندوبة 92 مصابا دون احتساب من يتلقون العلاج بمنازلهم او بالمصحات الخاصة.